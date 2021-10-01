Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Сан-Франциско беспилотные такси начнут перевозить пассажиров на платной основе
Людям при этом тоже работа найдётся.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Департамент моторных транспортных средств штата Калифорния, как отмечает Reuters, выдал разрешение компаниям Cruise и Waymo на осуществление коммерческих перевозок людей на определённых территориях с использованием беспилотных электромобилей.

реклама

Источник изображения: Cruise

В случае с компанией Cruise речь идёт о модифицированных версиях электромобилей Chevrolet Bolt EV материнской корпорации General Motors, а Waymo свой парк беспилотников в районе Сан-Франциско строит на основе кроссоверов Jaguar I-Pace, оснащённых дополнительным оборудованием. Условия эксплуатации беспилотных такси, оговорённые с властями штата, различаются. Cruise сможет перевозить пассажиров только с десяти вечера до шести утра в определённых районах Сан-Франциско, предельная скорость не будет превышать 48 км/ч, зато за рулём машины не должен будет находиться водитель.

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Waymo в некотором смысле получила больше свободы, поскольку может осуществлять деятельность по перевозке людей своими беспилотными электромобилями не только в Сан-Франциско, но и в Сан-Матео, а скорость при этом сможет достигать 104 км/ч. Перевозка может осуществляться в любое время суток, но за рулём будет находиться страхующий водитель. Для Waymo это не первый опыт эксплуатации беспилотных такси – уже несколько месяцев минивэны Chrysler Pacifica взимают плату с жителей одного из районов Аризоны, но в этом случае на передних сиденьях находятся сразу два сотрудника компании. Один следит за дорогой, а второй контролирует правильность сбора сопутствующей информации.

#сша #автопилот #waymo #такси #general motors
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск признал роль криптовалют в децентрализации власти
Покупатели электрической версии Volvo XC90 с 2022 года не смогут отказаться от лидара
TSMC теперь рискует ответить за Huawei перед китайским законом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Свежие игры разных жанров про постапокалипсис, помимо серий Fallout, Метро и S.T.A.L.K.E.R.
5
Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
146
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре по моему мнению
40
Как выбрать жесткий диск для компьютера
84
Почему мне больше нравится «Лига Справедливости» Уидона, а версию Зака Снайдера считаю неудачной
21
Разбираемся, что ждет Chia, Bitcoin и Ethereum завтра
38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
12
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – октябрь 2021
3
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AX56
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime A520M-K: бюджетный король II
1

Сейчас обсуждают

Филипп Шишкин
16:35
"вроде возможности гарантировать «дроп» предметов с противников и увеличивать количество противостоящих нам сил" - чего чего ?так и пишите, что эти моды на пиратку, которая зачахнет через пару месяцев...
Diablo II Resurrected потихоньку начала получать первые пользовательские модификации
Testerov Fletcher
16:34
Обосновали нормальную жизнь в РФ?) Ну так обосновывай! Который раз тебя об этом просится. Только вместо обоснований, я вижу одни вскукареки по шаблону с брызгами пены из рта агрессивной мани по сторон...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
VRoman
16:33
Ждёт. Только никому в петлю лезть не хочется.
Столкнувшиеся с отключениями электричества в Китае производители пока не готовы переезжать
Testerov Fletcher
16:33
Только после гнид, таких как ты, в Крыму начали закрываться пляжи, выгонять население из собственных участков, сносить достопримечательности, умирать сельхоз, засирать море, пускать воду по графику и ...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Testerov Fletcher
16:32
Проехался я с ул. Дегтярёва 8 по ул. 5-го Августа - убогие и обшарпанные панельки, окружной вид - блевотный, парк около 5-го Августа - не ухожен, страшная трава, вместо газона, а с конца ул. 5-го Авгу...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Testerov Fletcher
16:31
Амёба зашкваренная, зачем мне проходить в эту конференцию, где обитают такие же отсталые инфузории вроде тебя, которые оперируют пропагандонскими шаблонами через призму своего манямирка, а не объектив...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Виктор Викторович
16:31
я задал этот вопрос тебе, потому-что я считаю, что исходя из твоей логики ты сам школьник / студент, не далеко ушел. по настоящему взрослый мужик, который умеет рационально мыслить, никогда бы не сдел...
Упаковка флагманского процессора Core i9-12900K получила весьма необычный дизайн — фото
Алексей Виноградов
16:30
Смысла менять пасту, пока температуры не улетели выше обычного на 10-20С нет никакого абсолютно. Заводские пасты нормальные и живут долго. Лучше организовать нормальный охлад в корпусе. А если карта в...
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре
Анатолий Омский
16:26
Из за этого куска гомна терять время
Статистика Windows от AdDuplex за сентябрь показывает наличие Windows 11 на 1,3% компьютеров
omoikane
16:24
я конечно как раньше не могу по 25 часов в сутки, но 30 уже апнул :D Очереди есть, но спокойно заходим, да и спали они уже сильно. Люди по серверам рассосались. На анвин на старте были очереди почти 2...
Разработчики New World приятно удивлены востребованностью своего проекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем