Людям при этом тоже работа найдётся.

Департамент моторных транспортных средств штата Калифорния, как отмечает Reuters, выдал разрешение компаниям Cruise и Waymo на осуществление коммерческих перевозок людей на определённых территориях с использованием беспилотных электромобилей.

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Источник изображения: Cruise

В случае с компанией Cruise речь идёт о модифицированных версиях электромобилей Chevrolet Bolt EV материнской корпорации General Motors, а Waymo свой парк беспилотников в районе Сан-Франциско строит на основе кроссоверов Jaguar I-Pace, оснащённых дополнительным оборудованием. Условия эксплуатации беспилотных такси, оговорённые с властями штата, различаются. Cruise сможет перевозить пассажиров только с десяти вечера до шести утра в определённых районах Сан-Франциско, предельная скорость не будет превышать 48 км/ч, зато за рулём машины не должен будет находиться водитель.

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Waymo в некотором смысле получила больше свободы, поскольку может осуществлять деятельность по перевозке людей своими беспилотными электромобилями не только в Сан-Франциско, но и в Сан-Матео, а скорость при этом сможет достигать 104 км/ч. Перевозка может осуществляться в любое время суток, но за рулём будет находиться страхующий водитель. Для Waymo это не первый опыт эксплуатации беспилотных такси – уже несколько месяцев минивэны Chrysler Pacifica взимают плату с жителей одного из районов Аризоны, но в этом случае на передних сиденьях находятся сразу два сотрудника компании. Один следит за дорогой, а второй контролирует правильность сбора сопутствующей информации.