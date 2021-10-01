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Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 3090 на частотах 2970/19504 МГц обновила рекорд GPUPI V3.3 32B
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Выступающий под флагом Швеции энтузиаст Rauf относится к той категории пользователей, которым видеокарта не нужна ни для игр, ни для добычи криптовалют. Он имеющийся в своём распоряжении экземпляр GeForce RTX 3090 марки GALAX подвергает экстремальному разгону с использованием жидкого азота и нового резервуара для него.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

На этой неделе оверклокеру наконец удалось заполучить достаточный запас жидкого азота, чтобы провести эксперимент с охлаждением методом полного резервуара (full pot). Частоты видеокарты в итоге удалось поднять до 2970/19504 МГц, после чего она заняла первое место в GPUPI V3.3 32B среди носителей одиночного графического процессора с результатом 1 минута 34,573 секунды.

Источник изображения: HWBot, Rauf

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В модельном зачёте предсказуемо достигнуто первое место. Центральный процессор Intel Core i9-10900K, роль которого в этом достижении минимальна, работал на частоте 5.3 ГГц с использованием водоблока. Оперативная память, что характерно, была снабжена резервуаром для жидкого азота. Скорее всего, от этой системы можно ждать успехов и в других областях.

#экстремальный разгон #gpgpu #geforce rtx 3090
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