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Новости Hardware Алексей Сычёв
Меры США по борьбе с дефицитом чипов могут навредить коммерческой тайне Apple
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Очередное заседание по проблеме с поставками полупроводниковых компонентов для нужд американских автопроизводителей настроило министра торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo) весьма решительно: она заявила, что законы страны позволяют затребовать у всех участников рынка объективную ситуацию не только о запасах компонентов, но и о ценообразовании на продукцию. Как отмечает DigiTimes, сотрудничающие с зарубежными контрактными производителями американские компании не заинтересованы в том, чтобы доступ к их коммерческой тайне получила третьи лица.

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Источник изображения: DigiTimes

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Qualcomm заказывает выпуск своих процессоров компании Samsung Electronics, а Apple является одним из крупнейших клиентов тайваньской TSMC. Если власти США вынудят партнёров раскрыть условия контрактов с Qualcomm и Apple, обе компании могут пострадать. Впрочем, вряд ли американские ведомства будут злоупотреблять полученной информацией, и разработчиков электроники в большей степени беспокоит сама теоретическая возможность такой утечки. Тайваньские источники, однако, настаивают на том, что дело может дойти до нарушения условий контрактов, а это повлечёт за собой юридические последствия.

#apple #полупроводники #tsmc #дефицит #сша
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МихаилАмудятел
12:20
Почему я должен свинорусу как ты ,что то доказывать.Он там есть проц понял ухаха,как у вас ихтамнетов
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sop18
12:20
Дали тебе в фантазиях твоих ?))) Где доказательства ?
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МихаилАмудятел
12:20
хахах про пту говорит мне вата боярышная
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МихаилАмудятел
12:19
И ты че сюда прибежал завидуешь,что тебе 12900к не дали потестить
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KirillBloger
12:19
Хорошо что я успел собрать комп себе еще в сенятбре! Видокарта правда не такая какую хотел, но теперь рад и бэушной 1080, хорошо что не от майнера, а соседа этажом выше )
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sop18
12:19
Да школоту видно по одним его речам. Причем не просто школьника, они ведь разные бывают, а клиента ПТУ.)))
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МихаилАмудятел
12:19
Ххаха так ты даже модель его стесняешь назвать карта параша из под ашота майнера впрочем как и все у тебя.У меня 3080 ти и 12900к у тебя кукурузен и рх 470
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Зеновий Радеонович
12:18
Да, проц красный. А что, хочешь купить? так я не продаю. Да ты и не потянешь, скорей всего.
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h2o
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