Конфиденциальную информацию компания охраняет тщательным образом.

Очередное заседание по проблеме с поставками полупроводниковых компонентов для нужд американских автопроизводителей настроило министра торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo) весьма решительно: она заявила, что законы страны позволяют затребовать у всех участников рынка объективную ситуацию не только о запасах компонентов, но и о ценообразовании на продукцию. Как отмечает DigiTimes, сотрудничающие с зарубежными контрактными производителями американские компании не заинтересованы в том, чтобы доступ к их коммерческой тайне получила третьи лица.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Qualcomm заказывает выпуск своих процессоров компании Samsung Electronics, а Apple является одним из крупнейших клиентов тайваньской TSMC. Если власти США вынудят партнёров раскрыть условия контрактов с Qualcomm и Apple, обе компании могут пострадать. Впрочем, вряд ли американские ведомства будут злоупотреблять полученной информацией, и разработчиков электроники в большей степени беспокоит сама теоретическая возможность такой утечки. Тайваньские источники, однако, настаивают на том, что дело может дойти до нарушения условий контрактов, а это повлечёт за собой юридические последствия.