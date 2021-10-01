Очередное заседание по проблеме с поставками полупроводниковых компонентов для нужд американских автопроизводителей настроило министра торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo) весьма решительно: она заявила, что законы страны позволяют затребовать у всех участников рынка объективную ситуацию не только о запасах компонентов, но и о ценообразовании на продукцию. Как отмечает DigiTimes, сотрудничающие с зарубежными контрактными производителями американские компании не заинтересованы в том, чтобы доступ к их коммерческой тайне получила третьи лица.
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Qualcomm заказывает выпуск своих процессоров компании Samsung Electronics, а Apple является одним из крупнейших клиентов тайваньской TSMC. Если власти США вынудят партнёров раскрыть условия контрактов с Qualcomm и Apple, обе компании могут пострадать. Впрочем, вряд ли американские ведомства будут злоупотреблять полученной информацией, и разработчиков электроники в большей степени беспокоит сама теоретическая возможность такой утечки. Тайваньские источники, однако, настаивают на том, что дело может дойти до нарушения условий контрактов, а это повлечёт за собой юридические последствия.