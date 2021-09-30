Наш соотечественник Traktor с приближением холодов воспрял духом, поскольку теперь ему помогает в экспериментах сама осенняя природа. Системный блок можно разместить на балконе, а использование водоблоков для охлаждения графического и центрального процессоров способствует непрерывности экспериментов, ибо тот же жидкий азот, например, имеет свойство быстро заканчиваться.
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Компанию видеокарте GeForce GTX 960 составил процессор AMD Ryzen 9 5950X, на который был установлен водоблок с термоинтерфейсом Cyber Blood типа «жидкий металл» на основании. В серии экспериментов данный центральный процессор смог продемонстрировать максимальную частоту 4975 МГц в тесте 3DMark06.
Если говорить непосредственно о видеокарте GeForce GTX 960, то она при помощи водоблока смогла увеличить частоту графического процессора до 2260 МГц, в два раза превысив номинальную. Данная связка отличилась в целом ряде традиционных тестов, их результаты можно найти на страницах HWBot, но видеокарта под нагрузкой в большинстве случаев ограничивалась частотой графического процессора не выше 1596 МГц.