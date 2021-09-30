Принято считать, что не очень удачное с точки зрения объёмов продаж электромобилей в Китае лето для компании Tesla является прямым последствием проблем с репутацией этих транспортных средств. Серия локальных скандалов отвадила китайских покупателей от продукции Tesla, и до сих пор значительная часть собираемых в Шанхае электромобилей марки идёт на экспорт в Европу.
реклама
Как сообщает сайт Electrek, нанятые Tesla адвокаты начали преследовать автовладельцев, которые засветились во всех местных скандалах, приведших к репутационным потерям компании. Во-первых, иск в размере $650 000 предъявлен покупателю бывшей в употреблении Tesla Model S Ханю Чао (Han Chao), который доказал при помощи стороннего эксперта наличие в его экземпляре электромобиля дефектов после того, как машина произвольно заглохла во время движения. Истец утверждал, что Tesla продала ему восстановленный после аварии экземпляр электромобиля, потребовал компенсации в размере $155 000 и вёл активную публичную деятельность по дискредитации продукции марки.
Теперь пришла очередь Tesla предъявить встречный иск, в котором она обвиняет Ханя Чао в клевете. Сумма ущерба оценена компанией в $655 000. Аналогичную сумму, возможно, придётся возместить и дочери одного из китайских клиентов Tesla, которая получила известность своим скандальным актом протеста на Шанхайском автосалоне. Хотя она пыталась взыскать с Tesla всего $7700 за ущерб, полученный в результате аварии с участием её отца, управлявшего электромобилем данной марки, американский автопроизводитель не стал мелочиться и в этом случае, запросив в суде возмещение морального ущерба в размере всё тех же $655 000, что примерно соответствует пяти миллионам юаней.