Аналитики Gartner ожидают, что в этом году расходы корпораций на сферу информационных технологий вырастут на 6,2%, а в следующем году прирост сократится до 6,1%. Это выше предсказанных ранее специалистами J.P. Morgan значений, но последние склоняются к идее о структурных изменениях спроса.
реклама
По мнению экспертов, потенциал роста спроса на рынке персональных компьютеров в некоторой степени себя исчерпал, даже в контексте скорого выхода Windows 11. Расходы корпораций в ближайшие месяцы сосредоточатся на серверной инфраструктуре, а производители персональных компьютеров и офисной техники в итоге останутся в стороне от этой тенденции.