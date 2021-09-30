В целом расходы корпораций вырастут, но изменится вектор обновления.

Аналитики Gartner ожидают, что в этом году расходы корпораций на сферу информационных технологий вырастут на 6,2%, а в следующем году прирост сократится до 6,1%. Это выше предсказанных ранее специалистами J.P. Morgan значений, но последние склоняются к идее о структурных изменениях спроса.

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По мнению экспертов, потенциал роста спроса на рынке персональных компьютеров в некоторой степени себя исчерпал, даже в контексте скорого выхода Windows 11. Расходы корпораций в ближайшие месяцы сосредоточатся на серверной инфраструктуре, а производители персональных компьютеров и офисной техники в итоге останутся в стороне от этой тенденции.