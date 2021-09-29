Такая вот солидарная безысходность.

Рост выручки Micron Technology по итогам минувшего фискального квартала на 11% последовательно и на 37% по году, как отмечает Reuters, особого впечатления на инвесторов не произвёл. Фискальный год компания завершила с выручкой в размере $27,7 млрд, что на 29% больше итогов предыдущего года.

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Источник изображения: Markets Insider

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Всем этим достижениям суждено было разбиться о прогноз по выручке на текущий квартал, который призывал рассчитывать на снижение выручки последовательно сразу на 8,4%. По словам главы компании, производители компьютеров в текущем квартале вынуждены будут сократить закупки микросхем памяти, поскольку им её просто некуда будет устанавливать в достаточных количествах. Объёмы выпуска ПК будут ограничены дефицитом других компонентов, но пострадает в итоге и выручка Micron. Впрочем, генеральный директор американского производителя убеждён, что баланс спроса и предложения на рынке будет восстановлен в течение нескольких месяцев.