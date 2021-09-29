Эти страны входят в геополитический центр мира на рынке полупроводников.

Глядя на усилия заокеанских партнёров по развитию национальной полупроводниковой отрасли США, европейские чиновники тоже решили не терять времени даром, и отправили в командировку в Японию и Южную Корею еврокомиссара по внутренним рынкам Тьерри Бретона (Thierry Breton). Он, напомним, является одним из сторонников идеи строительства на территории Европы передового предприятия по контрактному производству полупроводниковых чипов и увеличения доли локального производства компонентов с использованием техпроцессов тоньше 10 нм до 20% к 2030 году.

реклама

Как поясняет Nikkei Asian Review, во время выступления в Японии Тьерри Бретон много говорил о важности азиатского региона в геополитическом смысле с точки зрения снабжения всего мира полупроводниковыми компонентами. Особенно подчёркивалась роль Тайваня, до которого чиновник пока не добрался, но обещал учитывать особый статус острова при формировании внешнеполитической повестки Европы в ближайшие годы.

Источник изображения: Nikkei Asian Review по данным ООН

анонсы и реклама -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Японцам Бретон напомнил о том, что доля страны на полупроводниковом рынке за последние тридцать лет сократилась с почти половины до 10%, призвав исправить столь печальное положение дел. В Токио чиновнику удалось лично встретиться с главой корпорации NEC Нобухиро Эндо (Nobuhiro Endo). С другими местными компаниями обсуждалась растущая роль сетей 5G, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и полупроводниковых компонентов в развитии мировой экономики. Европейские специалисты готовы помогать азиатским партнёрам в освоении 2-нм технологии, как отметил Бретон.