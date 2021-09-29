Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Европа ищет поддержки в борьбе с дефицитом чипов в Японии, Южной Корее и на Тайване
Эти страны входят в геополитический центр мира на рынке полупроводников.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

Глядя на усилия заокеанских партнёров по развитию национальной полупроводниковой отрасли США, европейские чиновники тоже решили не терять времени даром, и отправили в командировку в Японию и Южную Корею еврокомиссара по внутренним рынкам Тьерри Бретона (Thierry Breton). Он, напомним, является одним из сторонников идеи строительства на территории Европы передового предприятия по контрактному производству полупроводниковых чипов и увеличения доли локального производства компонентов с использованием техпроцессов тоньше 10 нм до 20% к 2030 году.

реклама

Как поясняет Nikkei Asian Review, во время выступления в Японии Тьерри Бретон много говорил о важности азиатского региона в геополитическом смысле с точки зрения снабжения всего мира полупроводниковыми компонентами. Особенно подчёркивалась роль Тайваня, до которого чиновник пока не добрался, но обещал учитывать особый статус острова при формировании внешнеполитической повестки Европы в ближайшие годы.

Источник изображения: Nikkei Asian Review по данным ООН

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Японцам Бретон напомнил о том, что доля страны на полупроводниковом рынке за последние тридцать лет сократилась с почти половины до 10%, призвав исправить столь печальное положение дел. В Токио чиновнику удалось лично встретиться с главой корпорации NEC Нобухиро Эндо (Nobuhiro Endo). С другими местными компаниями обсуждалась растущая роль сетей 5G, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и полупроводниковых компонентов в развитии мировой экономики. Европейские специалисты готовы помогать азиатским партнёрам в освоении 2-нм технологии, как отметил Бретон.

#полупроводники #тайвань #япония #европа #южная корея
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лиза Су считает, что в следующем полугодии дефицит чипов сохранится
Компания Nissan Motor вынуждена остановить конвейер из-за дефицита чипов
Китайские власти обесточат заводы до конца сентября ради снижения выбросов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
146
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
127
Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
10
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
26
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
16
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
35
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
34
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Alagar81
11:50
К сожалению, так и есть. Именно поэтому я не вывожу более 100к за раз + хороший промежуток выдерживаю по времени + оф. доходы не низкие чтоб банк не фокусировался на этих переводах, неудобно конечно, ...
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Сыгындырдык Ийдыкдырдынов
11:49
Зачем мне еще одна карта, я не майнопи***ор, мне есть на чем играть. 🤷‍♂️Я хочу чтобы карты доставились не ублюдкам, которые за 10ку в жопу дадут, а нормальным людям. Больше нормальных людей купит ка...
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Xenos_One
11:49
Да, так будет вернее, но тут речь о сфере развленчений (фильмы, игры и т.д)
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
Виталий Shokerxxx
11:48
угу всего пару граммов антивещества нужно. стоимость теоретическая 2 триллиона евро за грамм). только по миру пока нету таких у кого столько денег.
Илон Маск стал самым богатым человеком на планете с состоянием свыше 200 миллиардов долларов
Павел Тюльников
11:47
Если бы это было никому не нужно - не было бы спроса, а без спроса и предложения соответственно, а следовательно ни кто бы и не манил. Паразитированием по такой логике всё что угодно можно назвать, в ...
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Твоя мамка
11:46
Ты у себя в голове что-то придумал, а я не понял и теперь забей - гениально
Добыча альткоинов на видеокартах невыгодна – Ethereum Classic потеряла 50% дохода за 3 недели
Leonid Shagidullin
11:45
Попробуйте показать удостоверение толпе, которая интересуется твоей задницей. будет увлекательно. И посыл не про то.
Китайская компания Alibaba запретила продажу любых товаров, связанных с майнингом
rusbear
11:45
Лох не мамонт, он не вымрет
Покупка отборных процессоров c лучшим разгонным потенциалом в Silicon Lottery более будет недоступна
Артур Петросян
11:45
эти ремастеры нацелены на молодое поколение, которое слышало про эти мегахиты, но поиграть в них не может, так как у них кровь из глаз начинает идти от старого лампового графония.
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
Олег Власов
11:43
Майнинг это паразитирование ничего не производя,уничтожение ресурсов, в природе есть такие насекомые называются трутни,их до поры до времени обрабатывают затем уничтожают.
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем