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Новости Hardware Алексей Сычёв
Лиза Су считает, что в следующем полугодии дефицит чипов сохранится
Новые мощности вводятся в строй, но на это требуется время.
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В отличие от новости о вручении Лизе Су (Lisa Su) отраслевой награды имени Роберта Нойса (Robert Noyce), которая с завидным упорством возвращается на страницы нашего сайта с мая текущего года, материал CNBC о высказываниях главы AMD на мероприятии Code Conference содержал более актуальную информацию.

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Источник изображения: CNBC

Генеральный директор компании затронула те проблемы, с которыми полупроводниковой отрасли предстоит иметь дело на протяжении ближайших месяцев. Во-первых, она признала, что прошлые циклические изменения спроса и предложения на полупроводниковом рынке не похожи на сложившуюся ситуацию. По словам Лизы Су, пандемия подняла спрос на новый уровень, и чтобы удовлетворить его, понадобится построить новые предприятия. Чтобы ввести их в строй, потребуется от 18 до 24 месяцев, и многие производители соответствующую активность начали ещё в прошлом году.

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Таким образом, как резюмирует Лиза Су, предложение на рынке увеличится не ранее второй половины следующего года, а говорить о победе над дефицитом в первой половине 2022 года ещё будет преждевременно. Кроме того, глава компании выступила с поддержкой инициатив американских властей по стимулированию развития национальной полупроводниковой отрасли. Собственную сделку с Xilinx компания рассчитывает завершить до конца текущего года. Лиза Су считает, что консолидация в отрасли неизбежна, поскольку у молодых компаний могут быть сколько угодно красивые идеи, но для их реализации потребуются подходящие масштабы бизнеса.

#amd #полупроводники #дефицит #лиза су
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