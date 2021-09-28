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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Blackview BV6600 Pro – защищённый смартфон для экстремалов с тепловизором и батарей на 8500 мАч
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Blackview представила новый смартфон BV6600 Pro. Новинка обладает прочным корпусом, аккумулятором с ёмкой батареей на 8500 мАч, а также уникальной камерой с тепловизором, которая станет настоящей находкой в быту, на работе и даже на отдыхе.



Человеческий глаз видит лишь небольшую часть спектра, а значит много полезной информации проносится мимо нас, оставаясь незамеченной. В большинстве случаев мы даже не замечаем этого, но бывают ситуации, когда нужно знать больше, чем может наше зрение. Чаще всего, когда мы видим рекламу тепловизора, нам говорят о возможности применения его для поиска утечек на трубопроводах, обнаружения разливов нефти, а также фиксации проблем с проводкой. В лучшем случае речь может идти о научных исследованиях, что скучно и неинтересно. Blackview полагает, что мир вокруг стремительно меняется, а значит самое время испробовать уникальные технологии внутри компактного смартфона.



Именно таким стал новый BV6600 Pro. Он позволяет расширить горизонты, а прогулка в лесу станет гораздо интереснее, поскольку вы сможете увидеть птиц в густой листве, белку в дупле и даже семейство ёжиков, прячущихся под соседним кустом. Это значит, что можно получить массу новых впечатлений, ну а ваши знакомые по достоинству оценят необычные фотографии, аналогов которым большинство из нас ещё не встречало. Если вы настроены серьёзно, и планируете использовать новинку для рабочих задач, то важно знать, что Blackview подумала и об этом. В первую очередь речь о технологии FLIR MSX, способной объединять тепловое изображение с камеры с видимой глазу информацией. Это значит, что вы получите не подсвеченную картинку, а детализированный объект с чёткими очертаниями, вплоть до мельчайших подробностей мимики и других деталей. После того, как фотография получена, проанализировать данные позволит программа MyFLIR, а отчёт о проделанной работе можно провести прямо на телефоне.



Стоит понимать, что тепловизор достаточно энергоёмкий прибор, оказывающий повышенное воздействие на батарейку. Именно поэтому внутри BV6600 Pro скрывается сверхёмкий аккумулятор на 8500 мАч. Разработчики поясняют, что использовали сразу два блока, что повысило надёжность и увеличило долговечность. Производитель заверяет, что время ожидания составит до 18 дней или 430 часов при активации высокоскоростного интернета и невероятные 33 дня или 792 часа, если вы не планируете активировать интернет. Другие данные о потреблении энергии:
  • Просмотр интернета – 22 часа
  • Просмотр видео и аналогичного контента – 15 часов
  • Игры из магазина приложений – 14 часов
  • Прослушивание музыки – 37 часов
  • Разговоры при помощи штатного приложения – 46 часов


Кроме уже перечисленных выше особенностей, BV6600 Pro предлагает отличную защиту по военному стандарту. Это значит, что смартфон выдерживает погружения в воду, падения, а его владелец может не беспокоиться, если вдруг телефон вывалится из кармана во время активных видов спорта. Использовать аппарат для открывания бутылок не рекомендуется, во всём остальном BV6600 Pro вас не подведёт. А вообще Blackview BV6600 Pro – это экстремальный образ жизни. Он будет кстати во время длительных поездок в дикую природу, поможет найти выход из сложной ситуации и с лёгкостью решит проблемы, для которых нужен специалист с продвинутой техникой.



После всего прочитанного выше, большинство потенциальных покупателей уже задаются вопросом: «Где же можно найти такое чудо техники?». Ответ прост, смартфон не только крут, но ещё и предлагается по скидке. Так, до 5 октября все наши читатели могут сэкономить на покупке 160 долларов. В результате конечная цена Blackview BV6600 Pro составит всего 239.99 доллара. Спешите, телефонов на всех не хватит.

Купить новенький Blackview BV6600 Pro можно здесь.

#blackview #защищённый смартфон
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