По крайней мере, на уровне рядовых сотрудников.

Руководство AMD и NVIDIA в споре майнеров и геймеров предпочитает занимать нейтральную позицию, но при этом отмечает, что специализированные ускорители для первых в этом полугодии будут продаваться в меньших количествах, чем в предыдущем. Очевидно, что продавцам графических процессоров выгодно продавать собственные изделия любым категориям клиентов. Позиция производителей видеокарт вряд ли существенно отличается официально, но на страницах 3DCenter появились упоминания о беседе рядовых представителей одной популярной тайваньской марки.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Сотрудник компании, производящей видеокарты, посетовал на то, что для разграничения продукции, направляемой геймерам и майнерам соответственно, делается очень мало. Гарантийные отделы производителя видеокарт не любят иметь дело с майнерами, поскольку они чаще возвращают вышедшие из строя графические платы до окончания срока гарантии. Даже если производитель откажет майнеру в гарантийном обмене или ремонте, на рассмотрение всех этих обращений уходит время, которое тоже является ценным ресурсом. Специализированные ускорители для майнинговых ферм обычно наделены очень короткой гарантией, да и крупные покупатели в этом сегменте рынка обычно по поводу потери работоспособности несколькими видеокартами из крупной партии не особо переживают.