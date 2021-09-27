Руководство AMD и NVIDIA в споре майнеров и геймеров предпочитает занимать нейтральную позицию, но при этом отмечает, что специализированные ускорители для первых в этом полугодии будут продаваться в меньших количествах, чем в предыдущем. Очевидно, что продавцам графических процессоров выгодно продавать собственные изделия любым категориям клиентов. Позиция производителей видеокарт вряд ли существенно отличается официально, но на страницах 3DCenter появились упоминания о беседе рядовых представителей одной популярной тайваньской марки.
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Сотрудник компании, производящей видеокарты, посетовал на то, что для разграничения продукции, направляемой геймерам и майнерам соответственно, делается очень мало. Гарантийные отделы производителя видеокарт не любят иметь дело с майнерами, поскольку они чаще возвращают вышедшие из строя графические платы до окончания срока гарантии. Даже если производитель откажет майнеру в гарантийном обмене или ремонте, на рассмотрение всех этих обращений уходит время, которое тоже является ценным ресурсом. Специализированные ускорители для майнинговых ферм обычно наделены очень короткой гарантией, да и крупные покупатели в этом сегменте рынка обычно по поводу потери работоспособности несколькими видеокартами из крупной партии не особо переживают.