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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производители видеокарт не любят майнеров из-за частых гарантийных обращений
По крайней мере, на уровне рядовых сотрудников.
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Руководство AMD и NVIDIA в споре майнеров и геймеров предпочитает занимать нейтральную позицию, но при этом отмечает, что специализированные ускорители для первых в этом полугодии будут продаваться в меньших количествах, чем в предыдущем. Очевидно, что продавцам графических процессоров выгодно продавать собственные изделия любым категориям клиентов. Позиция производителей видеокарт вряд ли существенно отличается официально, но на страницах 3DCenter появились упоминания о беседе рядовых представителей одной популярной тайваньской марки.

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Источник изображения: Bloomberg

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Сотрудник компании, производящей видеокарты, посетовал на то, что для разграничения продукции, направляемой геймерам и майнерам соответственно, делается очень мало. Гарантийные отделы производителя видеокарт не любят иметь дело с майнерами, поскольку они чаще возвращают вышедшие из строя графические платы до окончания срока гарантии. Даже если производитель откажет майнеру в гарантийном обмене или ремонте, на рассмотрение всех этих обращений уходит время, которое тоже является ценным ресурсом. Специализированные ускорители для майнинговых ферм обычно наделены очень короткой гарантией, да и крупные покупатели в этом сегменте рынка обычно по поводу потери работоспособности несколькими видеокартами из крупной партии не особо переживают.

#видеокарты #майнинг #гарантия
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wwr222
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Шумнее-да.Но тут пусть каждый сам решает.На Али есть практически на все популярные карты вентиляторы,значит разницу можно сторговать.
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Oleg Gulega
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С какой скоростью этот пепелац катится, чтобы влезть в заявленные 7,3 кВт/100км пробега. По-моему, здесь несоответствие мощностей электродвигателей и генератора+аккум. Даже при 100% КПД(чего не может ...
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Yuri Myakotin
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[Zero]
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wolfire
12:15
я смотрю ценны на предыдущие поколения уже потихоньку растут, чтобы при выходе 12 их сбавлять - по факты вернуть на прежний уровень...
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Александр Стрельцов
12:15
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regme
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