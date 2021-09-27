Ресурс CNBC сообщает, что меры китайских властей по запрету криптовалютной активности в вверенной ими юрисдикции находят отклик за пределами страны. Крупная криптовалютная биржа Huobi, например, не только уже приостановила регистрацию новых пользователей из Китая, но и обещает к концу декабря этого года удалить все учётные записи аналогичного происхождения.
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Площадка Binance запретила скачивание своего фирменного мобильного приложения китайским пользователям, а также перестала регистрировать учётные записи, в которых указывается номер мобильного телефона с префиксом китайского региона. В ближайшие месяцы нам предстоит узнать, на какие хитрости пойдут самые целеустремлённые участники китайского криптовалютного рынка для обхода этих ограничений.