Выступающий под флагом Швеции энтузиаст Rauf нашёл очередной повод напомнить о «нецелевом использовании» GeForce RTX 3090, разогнав видеокарту марки GALAX до 2880/22208 МГц при помощи жидкого азота.
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Подобного успеха, по словам автора эксперимента, ему удалось добиться за счёт использования нового резервуара для жидкого азота, размещённого на графическом процессоре. С оборотной стороны печатной платы был размещён температурный датчик, который показывал минус 190 градусов Цельсия.
Центральный процессор Intel Core i9-10900K по соседству довольствовался необслуживаемой системой жидкостного охлаждения, его частота достигла отметки 5.3 ГГц с сохранением активности десяти ядер и десяти потоков. Этого хватило, чтобы набрать 19 322 балла в 3DMark Port Royal и занять третье место среди систем с одиночным графическим процессором.