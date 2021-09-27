На рынке умных часов наблюдается затишье. Новая продукция кажется однотипной, а элегантность и утончённость уступили место практичности и острым углам. В этот самый момент появляются новые часы производства Doogee. DG Ares не только обладают всеми атрибутами интеллектуального устройства высокого класса, но и станут настоящим глотком воздуха для тех, кто хочет перемен.Ещё недавно Doogee предлагала свои часы за 39.99 доллара. Учтите, что это уже цена с немалой скидкой, ведь изначально они стоили гораздо дороже. Что же, покупатели по достоинству оценили новые DG Ares, а значит нет никаких причин отказывать им в небольшом дисконте. Начиная с 27 сентября у всех наших читателей появится шанс купить смарт часы за 31.99 доллара. Поскольку количество товара ограничено, только первые 3000 счастливчиков могут претендовать на столь щедрое предложение.Что до самих часов, то они получили круглый дисплей размером 1.32 дюйма с разрешением 360х360 пикселей. Дизайн выглядит свежо, а окантовка по краям дисплея подчёркивает его необычную форму. На выбор доступны пять цветов (чёрный, розовый, зелёный, золотой, серый и красный), а в базовой версии присутствуют 6 различных циферблатов. Они поставляются в виде тем, а в будущем их число увеличится. Ремешок в тон часам получил встроенную защиту от пота, что будет весьма кстати в случае, если вы планируете поездку в жаркие страны.Среди ключевых функций значится круглосуточный монитор сердечных сокращений. Он открывает расширенный доступ к данным, а пользователь может изучить статистику за определённые периоды времени. Доступны функции пульсометра, контроль режима сна, отслеживание количества кислорода в крови и многие другие. DG Ares поддерживают 24 различных вида спорта, от футбола и волейбола, до пеших прогулок и езду на велосипеде.Присутствуют традиционные уведомления со смартфона, что позволяет оставаться в курсе последних новостей даже находясь на важном собрании или на парах, где вытаскивать телефон не рекомендуется. Доступно удалённое управление музыкой, секундомер, счётчик шагов, таймер и многое другое, без чего сегодня сложно представить современный гаджет.Если вы не хотите покупать новые часы, не беда. Doogee планирует устроить раздачу десяти DG Ares в розыгрыше от 27 сентября. Для этого нужно потратить несколько минут времени на несложные действия, а после ждать свои заслуженные часы с бесплатной доставкой. Победителей объявят 27 сентября.