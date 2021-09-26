Придётся списать $2,5 млн убытков.

Марка Asetek нашим постоянным читателям больше известна своими системами жидкостного охлаждения в потребительском сегменте, но с некоторых пор она обслуживает нужды клиентов не только в серверном, но и в сегменте суперкомпьютеров. Как сообщает ресурс HPCwire со ссылкой на официальный пресс-релиз, растущие убытки и проблемы с доступом к комплектующим, вызванные пандемией, заставили Asetek принять непростое решение – свернуть деятельность на данном направлении.

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Источник изображения: HPCwire

Освоение сегмента систем охлаждения для суперкомпьютеров, как поясняет производитель, потребовало серьёзных затрат, а выручка не оправдывает ожиданий. Современные суперкомпьютерные системы перестали использовать типовые решения, а создание индивидуальных компонентов является дорогим удовольствием. Пандемия нарушила логистику, и принятие неизбежного решения о выходе из этого бизнеса только ускорилось. Asetek будет вынуждена уволить от 15 до 18 сотрудников и списать около $2,5 млн убытков, а поставки профильной продукции клиентам будут продолжаться до первого квартала следующего года включительно. Данный шаг при этом не означает, что Asetek свернёт деятельность в серверном сегменте – типовые решения продолжат поставляться клиентам, просто сегмент суперкомпьютеров отныне компанию интересовать не будет.