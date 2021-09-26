Заветный рубеж теперь превышен четырьмя пользователями HWBot.

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Пока производители памяти готовят почву для выхода на рынок модулей типа DDR5, тайваньский оверклокер Chiang-Cheng-Tao пытается прославить продукцию MSI, используя материнскую плату MEG Z590I Unify данной марки для разгона одиночного модуля DDR4 в связке с центральным процессором Intel Core i9-11900K.

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Источник изображения: HWBot, Chiang-Cheng-Tao

В данном случае использовался модуль памяти HyperX Predator дочерней марки Kingston, его удалось разогнать до режима DDR4-7004 при значениях таймингов 37-58-58-63-2.

Источник изображения: HWBot, Chiang-Cheng-Tao

Результат претендует только на четвёртое место в абсолютном зачёте, но он выше психологической отметки DDR4-7000, как и три более высоких достижения, зарегистрированных в базе данных HWBot.