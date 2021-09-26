Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Режим DDR4-7004 соответствует четвёртому месту в разгоне памяти
Заветный рубеж теперь превышен четырьмя пользователями HWBot.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Пока производители памяти готовят почву для выхода на рынок модулей типа DDR5, тайваньский оверклокер Chiang-Cheng-Tao пытается прославить продукцию MSI, используя материнскую плату MEG Z590I Unify данной марки для разгона одиночного модуля DDR4 в связке с центральным процессором Intel Core i9-11900K.

реклама

Источник изображения: HWBot, Chiang-Cheng-Tao

В данном случае использовался модуль памяти HyperX Predator дочерней марки Kingston, его удалось разогнать до режима DDR4-7004 при значениях таймингов 37-58-58-63-2.

Источник изображения: HWBot, Chiang-Cheng-Tao

Результат претендует только на четвёртое место в абсолютном зачёте, но он выше психологической отметки DDR4-7000, как и три более высоких достижения, зарегистрированных в базе данных HWBot.

#экстремальный разгон #ddr4 #hyperx #разгон памяти
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
Дуэт GeForce GTX 980 Ti занял первое место в 3DMark05
Австралиец, разогнавший AMD FX-8320 до 7,3 ГГц, сравнил процессор с ядерным реактором
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть шестая
13
Для чего IBM представила нейронный процессор и что он изменит
24
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
23
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
31
Обзор ZTE Blade V30 Vita - недорогой смартфон с 48 Мп камерой и хорошим объёмом памяти
24
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
34
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
17
На Overclockers.Ru стартует голосование за лучшую игру тысячелетия: важно мнение каждого геймера
16
BloodRayne: Terminal Cut: охотница за нечистью
3

Сейчас обсуждают

wwr222
07:18
Опечатка... Так и старая версия шла на ноуте Dell 500 с Intel Celeron M 560 и встроенной графике.Тут требования совсем другие.Например,вторую часть даже тестировать на 430-й не стал.Не тянет совсем.
BloodRayne: Terminal Cut: охотница за нечистью
Dach Dachman
07:18
Где вы там графику увидели? Там даже движка нет. Ресурсы жрёт не понятно что. Игра сохранила ту же структуру уровней, что и в оригинальной игре: основным отличием стала обновлённая графика — старые 2D...
Никогда такого не было и вот опять...или релиз Diablo ll Resurrected
Катя Изосимова
07:08
новенький, да? доброе утро. 3070ти - карта для 1440р с некоторыми компромиссами, без компромиссов для 1080р
Российские магазины снизили цены на видеокарты – геймерские NVIDIA LHR со скидкой до 15%
MriS
06:58
Криво, косо и коряво DDR4 на АМ4 работает, и АМД предстоит ещё много работы в этом направлении. Годика через 2-4 может на DDR5 перейдут и PCI-E 5.0. Графчикове подразделение ещё им поднимать надо, там...
Специалисты SiSoftware провели предварительный тест Intel Core i9-12900K
Gwent Daily
06:56
Для одного теста можно ппц как выжать счет. Начиная от нестабильного разгона (делал скрин с 9500 в CB20, хотя стабильный дай бог 8600) и заканчивая отключением ядер
Свежие результаты тестов Core i9-12900K демонстрируют его ощутимое превосходство над Ryzen 9 5950X
Твоя мамка
06:33
Дayны... я например тоже купил, но в жизни бы не стал заморачиваться. Особенно учитывая кидки со стороны сони
В США желающие купить Playstation 5 ждут своей очереди в палаточном городке
NONsens
06:23
В однопотоке же, конечно обходит. Такой вот "сравнительный анализ уровня производительности" рендеринга на 8-16-ядерниках.
Свежие результаты тестов Core i9-12900K демонстрируют его ощутимое превосходство над Ryzen 9 5950X
Руслан Сухушин
06:17
"рынок оставляет нам перед простым выбором: или уходить" двойка по русскому языку
Российские магазины снизили цены на видеокарты – геймерские NVIDIA LHR со скидкой до 15%
nikolai3anv
06:11
Да
Специалисты SiSoftware провели предварительный тест Intel Core i9-12900K
nikolai3anv
06:07
Фанатик интеловец полыхает голубым пламенем
Специалисты SiSoftware провели предварительный тест Intel Core i9-12900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем