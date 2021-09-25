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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дочь основателя Huawei получила право вернуться домой из Канады
В этой североамериканской стране она находилась под домашним арестом с декабря 2018 года.
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Ещё в декабре 2018 года, до вступления в силу первой фазы американских санкций против Huawei Technologies, в Канаде была помещена под домашний арест финансовый директор этой китайской компании Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou), по совместительству являющаяся дочерью основателя Жэня Чжэнфэя (Ren Zhengfei). Её обвиняли в нарушении американских санкций в ходе поставок оборудования в Иран, а США требовали от Канады её экстрадиции.

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Как поясняет CNBC, серия судебных разбирательств на этой неделе завершилась заключением судебного соглашения, в результате которого Мэн Ваньчжоу получила возможность вернуться в Китай, а США выразили готовность отозвать требование об экстрадиции, но при этом вынудили подозреваемую признать свою причастность к манипуляциям с данными при ведении бизнеса с гонконгским банком HSBC в рамках контракта на поставку оборудования в Иран.

Источник изображения: AFP/Getty Images

Финансовому директору Huawei также пришлось дать обещание никогда не нарушать американское законодательство, а также признать, что изложенные обвинением факты имели место в реальности. Канадские власти также выразили удовлетворение освобождением двух своих граждан из-под ареста в Китае, где они находились почти тысячу дней. Принято считать, что их заключение под арест по надуманным предлогам стало ответном китайских властей на задержание дочери основателя Huawei. Одному из задержанных в КНР канадцев грозило 11 лет тюрьмы, но теперь оба смогут вернуться в Канаду.

#huawei #китай #сша #торговая война
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