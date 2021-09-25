Для этого есть все законодательные инструменты.

Подробностями итогов совещания чиновников профильных ведомств США и участников рынка автомобильных компонентов поделилось к концу рабочей недели агентство Bloomberg. По словам источника, участники рынка хоть и не обошлись без высказывания взаимных претензий, в целом были настроены конструктивно.

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Источник изображения: Bloomberg

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), которой было поручено председательствовать на мероприятии, дала понять, что нежелающие сотрудничать с властями страны поставщики компонентов и автопроизводители могут подвергнуться мерам воздействия, предусмотренным американским законодательством на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Проблема, по её мнению, заключается в отсутствии прозрачности при планировании поставок компонентов. Потребители в итоге создают избыточные складские запасы, лишь усугубляя дефицит, а поставщики не всегда в состоянии удовлетворить их запросы. Когда все участники процесса будут предоставлять друг другу объективную информацию, необходимость в кратном увеличении запасов отпадёт. Одновременно власти США пытаются сформировать систему оперативного предупреждения о возникновении сложностей у производителей компонентов – к обмену данными будут подключены даже посольства тех стран, на территории которых сосредоточены профильные производства.