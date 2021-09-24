Публичные компании станут ещё более публичными.

Итогом совещания автопроизводителей и поставщиков полупроводниковых компонентов, как сообщает Reuters, стало принятое Министерством торговли США решение о направлении участникам рынка запросов с требованием в течение 45 дней предоставить максимально полную информацию о положении дел с поставками чипов.

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Источник изображения: Deutsche Welle

Джина Раймондо (Gina Raimondo), возглавляющая ведомство, продемонстрировала решимость заставить участников рынка раскрыть ту информацию, которая может влиять на эффективность взаимодействия компаний на всех этапах поставки полупроводниковых компонентов. Некоторые публичные компании в итоге были озабочены несоответствием подобных требований принятым стандартам предоставления информации, многие выразили недовольство необходимостью раскрывать данные, считающиеся коммерческой тайной – например, касающиеся вопросов ценообразования. Министр торговли США подчеркнула, что у властей страны есть все необходимые инструменты для получения необходимой информации.