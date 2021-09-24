При поддержке процессора Intel Core i9-11900K.

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Американский энтузиаст AKM решил всколыхнуть рейтинг 3DMark03 необычным экспериментом, который объединил три видеокарты модели AMD Radeon HD 7970, довольствующиеся штатным охлаждением, и центральный процессор Intel Core i9-11900K поколения Rocket Lake-S, охлаждаемый жидким азотом.

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Источник изображения: AKM, HWBot

Частоты видеокарт были повышены не так сильно, до 1125/6800 МГц, а вот центральный процессор покорил рубеж 6850 МГц при активности четырёх ядер и четырёх потоков.

Источник изображения: AKM, HWBot

Этого хватило, чтобы занять второе место в 3DMark03 с результатом 350 433 балла среди всех систем с тремя видеокартами. В абсолютном зачёте, правда, этот результат соответствует только 13-му месту, но и Radeon HD 7970 уже давно нельзя назвать флагманским графическим решением.