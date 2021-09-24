Это подтверждает министр торговли США.

В интервью Reuters министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), которая заняла свой пост уже при президенте Джозефе Байдене (Joseph Biden), выразила готовность расширить санкции против компании Huawei Technologies, если того потребуют обстоятельства.

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Источник изображения: Huawei

Правила экспортного контроля Джина Раймондо считает эффективным инструментом обеспечения национальной безопасности США. Экспортные ограничения против Huawei были введены в мае 2019 года ещё президентом Дональдом Трампом (Donald Trump), но к осени 2020 года были усилены, что лишило китайскую компанию доступа к конвейеру TSMC, и она решилась продать бизнес по производству смартфонов марки Honor консорциуму инвесторов. Последних группа американских законодателей теперь подозревает в связях с Huawei, а потому предлагает расширить санкции на торговую марку Honor. Министр торговли США не стала конкретизировать свою позицию по конкретному вопросу, но добавила, что в июне под санкции США попали ещё пять компаний.