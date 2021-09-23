Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Сверхпрочный Blackview BV6600 Pro с тепловизором получил скидку 160 долларов
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Очередным шедевром Blackview стал новый смартфон BV6600 Pro. Аппарат не только может похвастать внушительной защитой, но и уникальной камерой с тепловизором.



Большинство смартфонов представляет собой безликие прямоугольники, способные выполнять идентичные задачи. Сегодня это стандарт, а выбор практически отсутствует. Возможно, самое время расширить свои горизонты, ведь мир не ограничивается Apple, Samsung или Xiaomi. А вот в новом Blackview BV6600 Pro есть целый ряд невероятных характеристик, каждая из которых по отдельности уже может привлечь внимание покупателя. Прежде всего стоит упомянуть камеру с тепловизором производства FLIR. Благодаря этому аппарат поражает своими способностями неподготовленных пользователей.



Если говорить об области применения такой камеры, то прежде всего на ум приходит творчество и социальные сети. Блогеры явно найдут, что заснять, и как этим воспользоваться. Но эффективнее всего BV6600 Pro использовать в рабочих задачах, от поиска неисправностей в автомобилях и системах обогрева и кондиционирования, до любых других проблем, которые невозможно обнаружить невооружённым взглядом. Особенно важно, что всё это не требует сложного оборудования, ведь достаточно вытащить из кармана новый смартфон производства Blackview.



Для тех, чья работа связана с экстремальными условиями, BV6600 Pro станет настоящим подарком, ведь он получил конструкцию с защитой военного уровня. Смартфон выдерживает падения, контакты с водой, не боится пыли и песка, а значит придётся по нраву любителям скалолазания, каякинга и других видов спорта. Ну а долгие поездки на природу больше не проблема, ведь разработчики оснастили BV6600 Pro аккумулятором на 8580 мАч. Этого хватит на 430 часов в режиме ожидания и до 22 часов беспрерывного просмотра интернета. Теперь не нужно жить от розетки до розетки, или таскать с собой несколько внешних аккумуляторов.



Среди других особенностей нового смартфона можно назвать:
  • Дисплей: большой экран размером 5,7 дюймов
  • Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio P35
  • Память: ОЗУ объёмом 4 Гб и накопитель на 64 Гб
  • Камеры: основная на 16 Мп производства Samsung и селфи на 8 Мп от Sony


Доступна поддержка отпечатков пальце, GPS и ГЛОНАСС, а также популярного интерфейса NFC. Прошивка ОС Doke 2.0 на базе Android 11, а до 5 октября Blackview предлагает получить свой самый продвинутый смартфон с большой скидкой. Стандартная цена составляет 399.99 доллара, а сегодня его можно купить за 239.99 доллара. В рамках распродажи доступны также телефоны BV6600E и BV6600 Pro, скидки на которые равняются 90 долларов.

Купить Blackview BV6600 Pro

Купить BV6600E и BV6600 Pro

#blackview
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
Распродажа Blackview на AliExpress со скидками до 70%
Смарт-часы Blackview X5 подешевели в два раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
447
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
188
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
36
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть четвертая
9
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть пятая
9
Чем 13-й iPhone отличается от первого. Эволюция от Apple
83
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
8
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Васильев
00:21
Специально пересмотрел фильм Линча перед походом в кино, если снимут продолжение то новый намного приятнее смотреть. У Линча прям кукольный театр
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Конрад Кёрз
00:20
Нагрев будет лютый. Сейчас PCI 4.0 редко проживают дольше гарантийного срока. Так, что конечно звучит впечатляюще с одной стороны, с другой стороны вопрос с надежностью и нагрева как чипсета так и сам...
SSD с интерфейсом PCIe 5.0 от производителя Kioxia показал на презентации скорость 14000 Мбит/с
Motor Head
00:10
Аххаха , это что такое ?!!! Тру ГЕЙмер какой-то ))))
Киты скупают Биткоины, Илон Маск начнёт продавать Tesla за Dogecoin, а доходы майнеров падают – РБК
Be1blY
00:05
Что с нагревом? А по цене?
SSD с интерфейсом PCIe 5.0 от производителя Kioxia показал на презентации скорость 14000 Мбит/с
Motor Head
00:05
Тут каждый день "новости" то инвесторы теряют веру в крипту , то майнеры майнят себе в убыток ))) Собаки лают (пишут) караван идет.
Первые криптоинвесторы теряют веру в Биткоин, а аналитики JPMorgan ожидают роста стоимости Эфира
demarkdj
00:04
Я не защищаю дюну. но вот это "При этом в трейлерах фильм рекламируется как нечто потрясающе драйвовое и развлекательное, в духе "Мстителей" и прочих блокбастеров." Откровенный ..издешь.
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Lex001
00:03
Проц вот прямо полное днище. Если МТК, так хоть чуть позадорнее поставили бы.. а тепловизор это хорошо, это тема.
Сверхпрочный Blackview BV6600 Pro с тепловизором получил скидку 160 долларов
LoL
00:00
С тем НЕХ обходом на 3900х просто возрастает нагрузка на проц, но фпс немного падает, а на 1600х фпс рос вместе с загрузкой смт) В последнем патче на 3900х нагрузка от силы на 2 потока смт.
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
Влад Gray
00:00
А почему автора статьи не обозначили? Или признали, что заглотушка все таки бот, а статьи Алиса пишет по ключевым словам?😂😂😂
Киты скупают Биткоины, Илон Маск начнёт продавать Tesla за Dogecoin, а доходы майнеров падают – РБК
Andorr Doro
23:56
А выводы где? Низачет!
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем