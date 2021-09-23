Дисплей: большой экран размером 5,7 дюймов

большой экран размером 5,7 дюймов Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio P35

8-ядерный MediaTek Helio P35 Память: ОЗУ объёмом 4 Гб и накопитель на 64 Гб

ОЗУ объёмом 4 Гб и накопитель на 64 Гб Камеры: основная на 16 Мп производства Samsung и селфи на 8 Мп от Sony

Очередным шедевром Blackview стал новый смартфон BV6600 Pro. Аппарат не только может похвастать внушительной защитой, но и уникальной камерой с тепловизором.Большинство смартфонов представляет собой безликие прямоугольники, способные выполнять идентичные задачи. Сегодня это стандарт, а выбор практически отсутствует. Возможно, самое время расширить свои горизонты, ведь мир не ограничивается Apple, Samsung или Xiaomi. А вот в новом Blackview BV6600 Pro есть целый ряд невероятных характеристик, каждая из которых по отдельности уже может привлечь внимание покупателя. Прежде всего стоит упомянуть камеру с тепловизором производства FLIR. Благодаря этому аппарат поражает своими способностями неподготовленных пользователей.Если говорить об области применения такой камеры, то прежде всего на ум приходит творчество и социальные сети. Блогеры явно найдут, что заснять, и как этим воспользоваться. Но эффективнее всего BV6600 Pro использовать в рабочих задачах, от поиска неисправностей в автомобилях и системах обогрева и кондиционирования, до любых других проблем, которые невозможно обнаружить невооружённым взглядом. Особенно важно, что всё это не требует сложного оборудования, ведь достаточно вытащить из кармана новый смартфон производства Blackview.Для тех, чья работа связана с экстремальными условиями, BV6600 Pro станет настоящим подарком, ведь он получил конструкцию с защитой военного уровня. Смартфон выдерживает падения, контакты с водой, не боится пыли и песка, а значит придётся по нраву любителям скалолазания, каякинга и других видов спорта. Ну а долгие поездки на природу больше не проблема, ведь разработчики оснастили BV6600 Pro аккумулятором на 8580 мАч. Этого хватит на 430 часов в режиме ожидания и до 22 часов беспрерывного просмотра интернета. Теперь не нужно жить от розетки до розетки, или таскать с собой несколько внешних аккумуляторов.Среди других особенностей нового смартфона можно назвать:Доступна поддержка отпечатков пальце, GPS и ГЛОНАСС, а также популярного интерфейса NFC. Прошивка ОС Doke 2.0 на базе Android 11, а до 5 октября Blackview предлагает получить свой самый продвинутый смартфон с большой скидкой. Стандартная цена составляет 399.99 доллара, а сегодня его можно купить за 239.99 доллара. В рамках распродажи доступны также телефоны BV6600E и BV6600 Pro, скидки на которые равняются 90 долларов.