Очередным шедевром Blackview стал новый смартфон BV6600 Pro. Аппарат не только может похвастать внушительной защитой, но и уникальной камерой с тепловизором.
Большинство смартфонов представляет собой безликие прямоугольники, способные выполнять идентичные задачи. Сегодня это стандарт, а выбор практически отсутствует. Возможно, самое время расширить свои горизонты, ведь мир не ограничивается Apple, Samsung или Xiaomi. А вот в новом Blackview BV6600 Pro есть целый ряд невероятных характеристик, каждая из которых по отдельности уже может привлечь внимание покупателя. Прежде всего стоит упомянуть камеру с тепловизором производства FLIR. Благодаря этому аппарат поражает своими способностями неподготовленных пользователей.
Если говорить об области применения такой камеры, то прежде всего на ум приходит творчество и социальные сети. Блогеры явно найдут, что заснять, и как этим воспользоваться. Но эффективнее всего BV6600 Pro использовать в рабочих задачах, от поиска неисправностей в автомобилях и системах обогрева и кондиционирования, до любых других проблем, которые невозможно обнаружить невооружённым взглядом. Особенно важно, что всё это не требует сложного оборудования, ведь достаточно вытащить из кармана новый смартфон производства Blackview.
Для тех, чья работа связана с экстремальными условиями, BV6600 Pro станет настоящим подарком, ведь он получил конструкцию с защитой военного уровня. Смартфон выдерживает падения, контакты с водой, не боится пыли и песка, а значит придётся по нраву любителям скалолазания, каякинга и других видов спорта. Ну а долгие поездки на природу больше не проблема, ведь разработчики оснастили BV6600 Pro аккумулятором на 8580 мАч. Этого хватит на 430 часов в режиме ожидания и до 22 часов беспрерывного просмотра интернета. Теперь не нужно жить от розетки до розетки, или таскать с собой несколько внешних аккумуляторов.
Среди других особенностей нового смартфона можно назвать:
- Дисплей: большой экран размером 5,7 дюймов
- Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio P35
- Память: ОЗУ объёмом 4 Гб и накопитель на 64 Гб
- Камеры: основная на 16 Мп производства Samsung и селфи на 8 Мп от Sony
Доступна поддержка отпечатков пальце, GPS и ГЛОНАСС, а также популярного интерфейса NFC. Прошивка ОС Doke 2.0 на базе Android 11, а до 5 октября Blackview предлагает получить свой самый продвинутый смартфон с большой скидкой. Стандартная цена составляет 399.99 доллара, а сегодня его можно купить за 239.99 доллара. В рамках распродажи доступны также телефоны BV6600E и BV6600 Pro, скидки на которые равняются 90 долларов.