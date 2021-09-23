Поставщики ноутбуков типа Dell и HP Inc. на своих квартальных отчётных конференциях в конце лета заявили, что спрос на их продукцию значительно превышает производственные возможности, которые ограничены дефицитом компонентов. Как добавляют эксперты DigiTimes Research, по итогам августа пять крупнейших поставщиков ноутбуков столкнулись с последовательным снижением объёмов поставки на 3%.

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Причиной такого снижения стал именно дефицит компонентов, поскольку спрос и не думал падать уже несколько кварталов подряд. В эту выборку не вписалась только компания Apple, но в бесплатной части публикации на страницах DigiTimes причины такого обособления не уточняются. Вполне возможно, что производитель iPhone приложил усилия к увеличению объёмов производства ноутбуков – в конце концов, Apple продаёт их в меньших количествах, чем представители «большой тройки». На квартальной отчётной конференции представители компании дали понять, что дефицит компонентов с наступлением осени в большей степени начнёт влиять на выпуск смартфонов, чем ноутбуков и планшетов.