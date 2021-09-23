Глава Intel примет участие в очередном совещании по проблемам влияния дефицита чипов на экономику США
Власти США давно выражают озабоченность сложившейся в полупроводниковой отрасли ситуацией, поскольку от дефицита чипов страдают местные автопроизводители. Эта обстановка одновременно создаёт предпосылки для формирования лобби, настаивающего на развитии национального производства чипов. Очевидную заинтересованность в государственных субсидиях демонстрирует корпорация Intel, глава которой, как отмечает Reuters, примет участие в очередном виртуальном совещании, организованном Министерством торговли США.
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Принять участие в обсуждении проблем отрасли готовы и представители других компаний: Apple, Microsoft, Samsung Electronics, TSMC, Micron Technology, BMW, GM, Ford и Stellantis. Судя по серьёзному представительству автопроизводителей, власти США намереваются действовать в их интересах. Дефицит чипов вынудил большинство автоконцернов неоднократно останавливать работу конвейеров на несколько дней или даже недель, а также пропорционально сокращать объёмы выпуска транспортных средств.
Свои новые предприятия в США готовы запустить не только TSMC и Intel, но и корейская Samsung Electronics, поскольку ей проще будет принять решение об инвестициях в новый проект после выхода на свободу наследника империи Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong).
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