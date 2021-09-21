До следующего сентября Apple продаст не менее 210 млн смартфонов
Технические характеристики, функциональные возможности и цены смартфонов Apple нового поколения были раскрыты в ходе недавней презентации, а в продажу первые аппараты поступят 24 сентября, уже в эту пятницу. Представители Bank of America ожидают, что покупатели встретят семейство iPhone 13 более радушно, чем предшественников – по крайней мере, на первом этапе жизненного цикла.
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Даже с учётом дефицита комплектующих, который признали сдерживающим фактором даже руководители компании, Apple должна до конца сентября следующего года реализовать не менее 210 млн смартфонов всех поколений. Официальная статистика Apple уже давно не раскрывает данные о количестве проданных устройств, оперируя только показателями выручки, а финансовый директор в целях конспирации на отчётных мероприятиях не сообщает информацию об изменении средней цены iPhone. Это позволяет компании скрывать от акционеров и инвесторов признаки снижения спроса на мобильные устройства данной марки.
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