Технические характеристики, функциональные возможности и цены смартфонов Apple нового поколения были раскрыты в ходе недавней презентации, а в продажу первые аппараты поступят 24 сентября, уже в эту пятницу. Представители Bank of America ожидают, что покупатели встретят семейство iPhone 13 более радушно, чем предшественников – по крайней мере, на первом этапе жизненного цикла.

реклама

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Apple

реклама

Даже с учётом дефицита комплектующих, который признали сдерживающим фактором даже руководители компании, Apple должна до конца сентября следующего года реализовать не менее 210 млн смартфонов всех поколений. Официальная статистика Apple уже давно не раскрывает данные о количестве проданных устройств, оперируя только показателями выручки, а финансовый директор в целях конспирации на отчётных мероприятиях не сообщает информацию об изменении средней цены iPhone. Это позволяет компании скрывать от акционеров и инвесторов признаки снижения спроса на мобильные устройства данной марки.