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PowerColor разыгрывает среди японских подписчиков фирменные линейки

Скромнее, чем у NVIDIA, но принцип тот же.
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Стремление поднять посещаемость определённых информационных ресурсов до целевых показателей нередко заставляет их владельцев использовать методы материального стимулирования подписчиков. Вот и японское представительство PowerColor разыгрывает среди присоединившихся к сообществу до 26 сентября фирменную линейку с логотипом марки.

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Источник изображения: PowerColor Japan

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Конечно, эта линейка не так насыщена нужной информацией, как легендарное изделие NVIDIA, но всё равно позволяет определять принадлежность расположенных на печатной плате видеокарты электронных элементов к той или иной номенклатуре. Диаметр проводников с её помощью, по крайней мере, тоже можно определять, пытаясь просунуть нужный провод в тарированное отверстие.

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LorDex
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Spambomber
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А ночные горшки со своим логотипом они не собираются выпускать в надежде "поднять посещаемость определённых информационных ресурсов до целевых показателей"?
PowerColor разыгрывает среди японских подписчиков фирменные линейки
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