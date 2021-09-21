Стремление поднять посещаемость определённых информационных ресурсов до целевых показателей нередко заставляет их владельцев использовать методы материального стимулирования подписчиков. Вот и японское представительство PowerColor разыгрывает среди присоединившихся к сообществу до 26 сентября фирменную линейку с логотипом марки.

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Источник изображения: PowerColor Japan

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Конечно, эта линейка не так насыщена нужной информацией, как легендарное изделие NVIDIA, но всё равно позволяет определять принадлежность расположенных на печатной плате видеокарты электронных элементов к той или иной номенклатуре. Диаметр проводников с её помощью, по крайней мере, тоже можно определять, пытаясь просунуть нужный провод в тарированное отверстие.