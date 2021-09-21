Греческий энтузиаст OGS в последнее время сосредоточен на испытаниях нового резервуара K|ngp|n Cooling для жидкого азота, применяемого для охлаждения центральных процессоров. В конкретном случае оверклокер сконцентрировался на разгоне процессора Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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В тесте HWBot x265 4K автору эксперимента удалось добиться лучшего результата среди всех процессоров с восемью ядрами, разогнав Core i9-11900K до 6630 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков.

Источник изображения: HWBot, OGS

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Результат в 28,678 кадра в секунду является лучшим достижением среди восьмиядерных процессоров всех моделей. В состав стенда также вошли материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex на базе чипсета Intel Z590 и блок питания BeQuiet мощностью 1500 Вт.