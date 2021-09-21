Intel Core i9-11900K обновил рекорд HWBot x265 4K на частоте 6630 МГц
Греческий энтузиаст OGS в последнее время сосредоточен на испытаниях нового резервуара K|ngp|n Cooling для жидкого азота, применяемого для охлаждения центральных процессоров. В конкретном случае оверклокер сконцентрировался на разгоне процессора Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S.
реклама
реклама
В тесте HWBot x265 4K автору эксперимента удалось добиться лучшего результата среди всех процессоров с восемью ядрами, разогнав Core i9-11900K до 6630 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков.
реклама
Результат в 28,678 кадра в секунду является лучшим достижением среди восьмиядерных процессоров всех моделей. В состав стенда также вошли материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex на базе чипсета Intel Z590 и блок питания BeQuiet мощностью 1500 Вт.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила