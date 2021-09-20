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По прозвищу Cardinal: утилита AIDA64 раскрыла условное обозначение AMD 4700S

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Набор AMD 4700S предлагался в качестве готовой платформы для разработчиков, желающих адаптировать свои игры к процессору, лежащему в основе игровой консоли Sony PlayStation 5, а потому получил ограниченное распространение, хотя некоторые источники приписывали ему готовность поступить в розничную продажу. В логе изменений утилиты AIDA64 Extreme упоминание о платформе AMD 4700S появилось ещё неделю назад.

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Источник изображения: AIDA64

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Оно интересно тем, что раскрывает условное обозначение этой платформы – Cardinal. Провести параллель с существующими семействами изделий AMD с ходу сложно, но это весьма специфическое изделие, для широкого круга потребителей не предназначенное, поэтому подобная этимологическая обособленность вполне понятна.

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amd sony apu sony playstation 5 4700s
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