Глубоко в недрах сайта ASCII спряталось интервью с Раджой Кодури (Raja Koduri) на японском языке, но вездесущий VideoCardz уже переварил самые важные высказывания этого представителя Intel.

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Источник изображения: Intel

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Известно, что видеочипы DG2 (Xe-HPG) для графических плат Intel Arc семейства Alchemist будут выпускаться по 6-нм технологии компанией TSMC. По словам Раджи Кодури, они переехали на конвейер тайваньского подрядчика по причине ограниченности возможности самой Intel выпускать 7-нм изделия в достаточных количествах. Словом, Intel считает более важным выпускать самостоятельно 7-нм центральные процессоры, а производство дискретных графических чипов готово доверить подрядчику. При этом не факт, что преемник Alchemist останется на конвейере TSMC – компания Intel может заняться его выпуском самостоятельно. Впрочем, Раджа Кодури этого не говорил.

Партнёрам Intel будет разрешено выпускать видеокарты семейства Alchemist собственного дизайна. Не исключают в Intel и использование собственной дискретной графики в среде профессионалов – все программные и аппаратные условия позволяют это сделать.