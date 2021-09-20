Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

IDC: к 2023 году полупроводниковая отрасль может столкнуться с перепроизводством

Зато с дефицитом должно быть покончено к середине 2022 года.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Многие производители полупроводниковых компонентов изначально не торопились расширять свои мощности, считая подъём спроса на собственную продукцию в результате пандемии явлением временным. Теперь некоторые игроки рынка уже не первый месяц подряд призывают наращивать объёмы выпуска продукции, называя возросший уровень спроса «новой нормальностью».

реклама

Эксперты IDC пытаются трезво смотреть на ситуацию, прогнозируя достижение баланса между спросом и предложением на рынке полупроводников к середине 2022 года, попутно обещая угрозу перепроизводства в 2023 году. По мнению авторов аналитической записки, именно в конце 2022 года будут введены в строй новые производственные мощности, и это при определённом стечении обстоятельств грозит превышением предложения над спросом.

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: TSMC

реклама

По итогам этого года, как считают в IDC, рынок полупроводниковых компонентов вырастет на 17,3% в денежном выражении, что больше продемонстрированных по итогам прошлого года 10,8% прироста. В сегменте компонентов для оборудования сетей связи поколения 5G прирост достигнет 128%, в сегменте смартфонов – 28,5%. Игровые консоли прибавят 34%, устройства для умного дома – 20%, а носимая электроника – 21%. В автомобильном сегменте выручка вырастет на 22,8%, в сегменте ноутбуков – на 11,8%, а рынок серверных процессоров увеличится в денежном выражении на 24,6%.

В целом, как прогнозируют эксперты IDC, выручка на рынке полупроводниковых компонентов будет до 2025 года расти в среднем на 5,3% ежегодно, что выше устоявшихся в прошлом периоде 3-4%.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика финансы полупроводники tsmc idc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

IDC: к 2023 году полупроводниковая отрасль может столкнуться с перепроизводством
+
AMD Ryzen 9 5900X на частоте 5934 МГц занял третье место в GPUPI for CPU 1B
+
Проблема фальсификации чипов сохраняет актуальность
+
Илон Маск заявил, что Джо Байден проспал старт первой частной космической миссии
12
В России стартовали продажи флагманской линейки геймерских кресел AeroCool Nobility CROWN
14
Tesla лишит недисциплинированных водителей доступа к бета-версии автопилота
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 120
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Осенняя распродажа – Windows 10 Pro на всю жизнь за 1072 рубля
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected
35
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
31
3D-графика в играх. Часть 2: Лучшие игровые движки современности
38
Хорошие (ужасные) пятизвездочные отзывы о китайской компьютерной электронике
97
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть вторая
4
Электромагнитные наводки и почему экранировка важна - AOC Q2778VQE (TN) и сравнение с Q2577PWQ (IPS)
24
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
62
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
11:19
Ну что тут можно сказать.... человек полный неадекват... Патент Кислого. Звучит то как! Давай расскажу как сделать, что бы нагнуть игрока, без сложных манипуляций, подкручивания, удачи и прочего. Посл...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Евгений Яковлев
11:18
В нем неплохой сюжет и персонажи, потрясающая режиссура и постановка, наверное лучшая среди видеоигр в принципе, я не знаю где еще есть подобное, приятная боевка с хорошим импактом. Если убрать накипь...
IGN проводит выборы лучших игр
Mercury127
11:17
там Консорциум Unicode, беременный 15 версией. просто образец ситуации, когда целой международной организации страшно остаться без работы. а разогнать их надо было еще в 97 году.
Стандарт Unicode 14 приносит новые символы и изображения
Kirill Terniy
11:15
4770к тоже за 25 тыс можно купить) где 5600 x интересно
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
Viktor Teterin
11:15
Господи, неужели ещё есть дауны, которые верят в патент Кислого. Давно уже развенчали этот древний миф, но идиоты не кончаются.
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Oleg Sergeev
11:14
Они по-моему всегда калом кидались друг в друга. Не зря вы написали кдеешники, ибо сейчас уже как бы plasma desktop.
Энтузиаст превратил Linux Ubuntu в Windows 11, а новая ОС набирает популярность среди пользователей
Василий Беляев
11:13
К сожалению, на прорывы Source Engine зумеркам похуй, им лишь бы графен подавать
3D-графика в играх. Часть 2: Лучшие игровые движки современности
Саша Устецький
11:11
интересненько спасиба
NVIDIA готовит новую версию RTX 3060 с GA104 внутри
Xenos_One
11:10
да все серии НВ подвержены тут как повезет ну и температуры какие в системнике и СО у ВК какая тоже играет роль
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
Kasyan
11:10
Наконец то владельцы зионов перейдут на нормальные процессоры! А нет не перейдут, потому что нужно покупать дорогущую материнку и оперативку!
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем