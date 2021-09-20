Многие производители полупроводниковых компонентов изначально не торопились расширять свои мощности, считая подъём спроса на собственную продукцию в результате пандемии явлением временным. Теперь некоторые игроки рынка уже не первый месяц подряд призывают наращивать объёмы выпуска продукции, называя возросший уровень спроса «новой нормальностью».

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Эксперты IDC пытаются трезво смотреть на ситуацию, прогнозируя достижение баланса между спросом и предложением на рынке полупроводников к середине 2022 года, попутно обещая угрозу перепроизводства в 2023 году. По мнению авторов аналитической записки, именно в конце 2022 года будут введены в строй новые производственные мощности, и это при определённом стечении обстоятельств грозит превышением предложения над спросом.

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Источник изображения: TSMC

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По итогам этого года, как считают в IDC, рынок полупроводниковых компонентов вырастет на 17,3% в денежном выражении, что больше продемонстрированных по итогам прошлого года 10,8% прироста. В сегменте компонентов для оборудования сетей связи поколения 5G прирост достигнет 128%, в сегменте смартфонов – 28,5%. Игровые консоли прибавят 34%, устройства для умного дома – 20%, а носимая электроника – 21%. В автомобильном сегменте выручка вырастет на 22,8%, в сегменте ноутбуков – на 11,8%, а рынок серверных процессоров увеличится в денежном выражении на 24,6%.

В целом, как прогнозируют эксперты IDC, выручка на рынке полупроводниковых компонентов будет до 2025 года расти в среднем на 5,3% ежегодно, что выше устоявшихся в прошлом периоде 3-4%.