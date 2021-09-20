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AMD Ryzen 9 5900X на частоте 5934 МГц занял третье место в GPUPI for CPU 1B

Менее 40 секунд – это уже второе место и выше.
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Наглядный ответ на вопрос о том, чем по выходным занимаются бразильские оверклокеры, даёт достижение представителя этой страны в GPUPI for CPU 1B. Энтузиаст с псевдонимом joe90br разогнал процессор AMD Ryzen 9 5900X до 5934 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, joe90br

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На указанной частоте процессор сохранил активность всех 12 ядер и 24 потоков, а в тесте GPUPI for CPU 1B был продемонстрирован результат 40,026 секунды, что соответствует третьему месту среди всех моделей с аналогичным количеством ядер.

Источник изображения: HWBot, joe90br

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В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Impact на основе чипсета AMD X570, что особенно интересно с учётом её компактных размеров. В модельном зачёте процессор AMD Ryzen 9 5900X тоже занял третье место в указанной дисциплине.

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amd экстремальный разгон ryzen 9 5900x
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