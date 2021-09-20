Илон Маск заявил, что Джо Байден проспал старт первой частной космической миссии
На прошлой неделе частная аэрокосмическая компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском (Elon Musk), успешно завершила первый космический полёт с участием исключительно непрофессиональных астронавтов, которые провели на орбите три дня, а заодно помогли собрать около $160 млн на благотворительные нужды. Ещё $50 млн из собственного кармана добавил сам глава компании, а на своей странице в Twitter, как отмечает CNBC, в ходе общения с одним из подписчиков Маск нашёл ироничное объяснение тому факту, почему президент США никак не сопроводил данное событие официальными комментариями.
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«Возможно, он всё ещё спит», — написал Илон Маск, имея в виду Джозефа Байдена (Joseph Biden). Миссия Inspiration4 была уникальна ещё и тем, что впервые космический корабль пилотировала темнокожая женщина, а в состав экипажа вошли самый молодой гражданин США в истории и человек с протезом. В общем, к модному ныне многообразию коллектива придраться было невозможно. Не услышать реакцию Белого дома на успешное завершение миссии для руководства SpaceX было тем удивительнее, если учесть, что все основные конкуренты компанию с этим событием сразу же поздравили.
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