В России стартовали продажи флагманской линейки геймерских кресел AeroCool Nobility CROWN
AeroCool представляет новую линейку геймерских кресел Nobility – CROWN. Потенциальные покупатели смогут получить доступ к точным настройкам своего игрового места, широкий выбор цветов и три современных материала на выбор.
CROWN принадлежит к линейке премиальных кресел и включает целый ряд возможностей, которые по достоинству оценят любители затяжных виртуальных баталий. Игровое место в буквальном смысле подстраивается под своего владельца благодаря продвинутому механизму регулировки. Доступна настройка по высоте и наклону как для спинки, так и сиденья. Кроме того, при желании можно поменять положение подлокотников, а фанаты гоночных симуляторов оценят механизм качания. Данная функция предполагает, что пользователь будет синхронно раскачиваться, при этом угол наклона составит от 3 до 18 градусов. Любителям комфорта лучше подобную функцию сразу заблокировать, но никто не мешает время от времени предаваться экспериментам, получая необычный игровой опыт. 350-мм основание из нейлона и ролики из этого же материала с диаметром 65 мм гарантируют устойчивость с одновременной возможностью плавного скольжения.
Линейка CROWN доступна в нескольких цветовых решениях, а потенциальные покупатели могут выбрать один из трёх материалов, каждый из которых имеет свои особенности.
Искусственная кожа премиум-класса в первую очередь обеспечивает высочайшую прочность, одновременно с этим обладая приятной текстурой и внешним видом. Кресло предлагает высокий уровень комфорта, а отличные показатели воздухопроницаемости позволяют использовать игровое место для самых затяжных многочасовых баталий. Данный материал не требователен в уходе и может быть очищен без опасения повредить верхний слой.
AeroSuede похож на натуральнйю замшу. Материал приятен на ощупь и обладает высокими показателями прочности благодаря использованию микроволокна премиального качества. Кресло из AeroSuede не только радует глаз, но и открывает поистине невероятные возможности для киберспорсменов и блогеров, ведь в нём можно сутками вести бесконечные сессии, проникая всё дальше в бесконечные виртуальные миры.
AeroWeave представляет собой крайне прочное покрытие, созданное с использованием многослойных тканей. Материал сочетает высокие показатели воздухопроницаемости с привлекательным внешним видом и невероятной прочностью. Особенно интересна текстура, которая не будет отдавать слишком много тепла летом, и сохранять достаточное количество температуры зимой.
Отдельно стоит отметить ключевые особенности линейки CROWN.
- Максимальная нагрузка доходит до 150 кг, что обеспечивается сверхпрочной стальной рамой, а также качественным и надёжным механизмом газлифта.
- За мягкость и удобство отвечает наполнитель, придающий игровому месту эргономическую форму. Именно он обеспечивает комфортное сиденье, удобные боковые спинки, мягкость настаиваемых боковых подушек и точную регулировку подлокотников.
- За стиль и дизайн отвечает боковая стежка на сиденье и боковые кожухи, делающие кресло визуально привлекательным.
Продажи на территории России стартуют уже в сентябре с рекомендованной ценой 23 490 рублей. Изучить цветовые решения и другие особенности можно в таблице выше. Больше информации о новой линейке геймерских кресел можно узнать на официальном сайте AeroCool.
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