Сербский оверклокер d0minat0r к этим выходным подошёл с «бронзой» в тесте 3DMark Fire Strike Extreme среди всех одиночных видеокарт. Полученный им результат в 35 212 баллов продемонстрировал возможности связки из центрального процессора AMD Ryzen 9 5950X и видеокарты Radeon RX 6900 XT, оба указанных компонента охлаждались жидким азотом.

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Источник изображения: HWBot, d0minat0r

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Частота центрального процессора достигла 5.8 ГГц с сохранением активности всех 16 ядер и 32 потоков. Частота графического процессора в пике достигала 3026 МГц, память была разогнана до 17200 МГц. В статистике 3DMark Fire Strike Extreme это один из трёх результатов, превышающих отметку в 35 тысяч баллов.