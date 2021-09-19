Аналитики уверены, что акции NVIDIA сохраняют потенциал роста, а криптопохмелье компании не грозит
Руководство NVIDIA время от времени не только участвует в открытых мероприятиях с представителями аналитического сообщества, но и проводит частные встречи или разговоры в удалённом режиме, чтобы транслировать те или иные идеи уже с глазу на глаз. Как отмечает Barron’s, одна из таких встреч свела в одном месте представителей Truist Securities и финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress).
реклама
реклама
По словам аналитиков, никаких новых идей Колетт Кресс во время этой встречи не высказала, но мероприятие всё равно усилило уверенность участников в том, что выручку компании в ближайшее время будут двигать вверх игровой сегмент, рынок профессиональных графических решений, серверный и автомобильный сегменты. Другими словами, рост будет наблюдаться по всем направлениям деятельности, а угроза существенных потерь в результате спада на криптовалютном рынке как таковая отсутствует. Эксперты подняли прогноз по курсу акций NVIDIA с $230 до $257.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила