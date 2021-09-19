Руководство NVIDIA время от времени не только участвует в открытых мероприятиях с представителями аналитического сообщества, но и проводит частные встречи или разговоры в удалённом режиме, чтобы транслировать те или иные идеи уже с глазу на глаз. Как отмечает Barron’s, одна из таких встреч свела в одном месте представителей Truist Securities и финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress).

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: YouTube, NVIDIA

реклама

По словам аналитиков, никаких новых идей Колетт Кресс во время этой встречи не высказала, но мероприятие всё равно усилило уверенность участников в том, что выручку компании в ближайшее время будут двигать вверх игровой сегмент, рынок профессиональных графических решений, серверный и автомобильный сегменты. Другими словами, рост будет наблюдаться по всем направлениям деятельности, а угроза существенных потерь в результате спада на криптовалютном рынке как таковая отсутствует. Эксперты подняли прогноз по курсу акций NVIDIA с $230 до $257.