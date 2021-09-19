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Аналитики уверены, что акции NVIDIA сохраняют потенциал роста, а криптопохмелье компании не грозит

Заявлять иное после встречи с руководством компании сложно.
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Руководство NVIDIA время от времени не только участвует в открытых мероприятиях с представителями аналитического сообщества, но и проводит частные встречи или разговоры в удалённом режиме, чтобы транслировать те или иные идеи уже с глазу на глаз. Как отмечает Barron’s, одна из таких встреч свела в одном месте представителей Truist Securities и финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress).

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Источник изображения: YouTube, NVIDIA

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По словам аналитиков, никаких новых идей Колетт Кресс во время этой встречи не высказала, но мероприятие всё равно усилило уверенность участников в том, что выручку компании в ближайшее время будут двигать вверх игровой сегмент, рынок профессиональных графических решений, серверный и автомобильный сегменты. Другими словами, рост будет наблюдаться по всем направлениям деятельности, а угроза существенных потерь в результате спада на криптовалютном рынке как таковая отсутствует. Эксперты подняли прогноз по курсу акций NVIDIA с $230 до $257.

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Аналитики уверены, что акции NVIDIA сохраняют потенциал роста, а криптопохмелье компании не грозит
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