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Daimler признаёт, что осенью с чипами стало только хуже

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Крупнейший производитель грузовых автомобилей, Daimler, с наступлением осени столкнулся с ухудшением ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов, как признался глава профильного подразделения концерна Мартин Даум (Martin Daum) в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, на которое ссылается Reuters.

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Источник изображения: Financial Times

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Сейчас на складах автопроизводителя накопилось достаточное количество готовой продукции, которая имеет неполную комплектность – Daimler просто ожидает поставки отдельных узлов с полупроводниковыми компонентами, чтобы в дальнейшем отправить грузовики клиентам. Летом наблюдалось некоторое облегчение, но с наступлением осени ситуация ухудшилась, как отметил Даум. Вряд ли проблему дефицита чипов удастся решить в сжатые сроки, поэтому глава грузового подразделения Daimler AG призывает всех участников рынка запастись терпением.

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полупроводники дефицит автомобили
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