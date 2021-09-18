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GeForce RTX 3090 на частоте 2700 МГц заняла третье место в 3DMark Time Spy Extreme

При помощи процессора Intel с 28 ядрами.
1
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По разумению многих любителей игр, большинство пригодных к эксплуатации видеокарт сейчас отдано в рабство майнерам, а использование флагманских графических решений для обновления рекордов разгона обе категории пользователей считают досадным недоразумением. Это не мешает финскому энтузиасту Luumi демонстрировать в 3DMark Time Spy Extreme результат в 14 577 баллов, соответствующий третьему месту среди всех одиночных графических плат.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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Жидкий азот помог поднять частоты видеокарты GeForce RTX 3090 до 2700/23296 МГц, а центральный процессор в этом эксперименте использовался достаточно редкий – Intel Xeon W-3175X. Для работы на частоте 4.9 ГГц с сохранением активности всех 28 ядер и 56 потоков ему было достаточно необслуживаемой системы жидкостного охлаждения. Приютить такое сочетание компонентов смогла материнская плата EVGA SR-3 Dark на базе чипсета Intel C622. Автор посетовал на то, что запасы жидкого азота истощились прежде, чем была достигнута предполагаемая предельная частота для данного экземпляра видеокарты, так что эксперимент будет продолжен на следующем этапе.

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Теги

экстремальный разгон evga geforce rtx 3090 xeon w-3175x
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Твоя мамка
08:29
Ваще наccать чо там по баллами. Скок фпсов прибавилось то?
GeForce RTX 3090 на частоте 2700 МГц заняла третье место в 3DMark Time Spy Extreme
mistergrim
08:28
Перепись рукожопов считать открытой.
Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
mistergrim
08:26
Синдром утёнка же. Сей ремастер предназначен в первую очередь для олдов (которые к тому же при деньгах сейчас).
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century84
08:26
Когда брал вегу64 за 42 думал дорого можно и 580 брать. Сейчас выходит не зря брал.
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
eightylvl
08:23
Вообще-то, там даже на глаз видно, что не влезет в DDR4, но вот тебе перевёрнутая для наглядности:
Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
century84
08:23
Денежки имеют свойство заканчиваться.
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
century84
08:18
Ну и кому нужны вк по таким ценам, это и нв касается. Основная прослойка любителей поиграть, тем более семейных и здесь и за бугром, такие суммы за вк выкладывать не готовы. Майнерам так же придётся в...
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
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