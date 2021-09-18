GeForce RTX 3090 на частоте 2700 МГц заняла третье место в 3DMark Time Spy Extreme
По разумению многих любителей игр, большинство пригодных к эксплуатации видеокарт сейчас отдано в рабство майнерам, а использование флагманских графических решений для обновления рекордов разгона обе категории пользователей считают досадным недоразумением. Это не мешает финскому энтузиасту Luumi демонстрировать в 3DMark Time Spy Extreme результат в 14 577 баллов, соответствующий третьему месту среди всех одиночных графических плат.
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Жидкий азот помог поднять частоты видеокарты GeForce RTX 3090 до 2700/23296 МГц, а центральный процессор в этом эксперименте использовался достаточно редкий – Intel Xeon W-3175X. Для работы на частоте 4.9 ГГц с сохранением активности всех 28 ядер и 56 потоков ему было достаточно необслуживаемой системы жидкостного охлаждения. Приютить такое сочетание компонентов смогла материнская плата EVGA SR-3 Dark на базе чипсета Intel C622. Автор посетовал на то, что запасы жидкого азота истощились прежде, чем была достигнута предполагаемая предельная частота для данного экземпляра видеокарты, так что эксперимент будет продолжен на следующем этапе.
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