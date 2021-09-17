Официальный сайт сертифицирующей организации PCI-SIG пока не готов открыто говорить о поддержке интерфейса PCI Express 5.0, но ближайшие новинки Intel в соответствующих списках совместимости с требованиями стандарта PCI Express 4.0 там уже фигурируют.

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Источник изображения: PCI-SIG

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Если процессоры Intel Alder Lake обеспечат поддержку PCI Express 4.0 в режиме x16, то дискретная видеокарта DG2 прошла испытание на совместимость с PCI Express 4.0 только в режиме x8. Впрочем, за полгода до выхода на рынок дискретных графических решений Intel Arc Alchemist, как они официально будут называться, делать какие-то поспешные выводы о функциональных возможностях плат слишком рано.