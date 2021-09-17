Intel Core i9-10980XE занял первое место в y-cruncher Pi-1B на частоте 5353 МГц
Американский энтузиаст Splave наверняка испытывает нетерпение в связи с предстоящим выходом настольных версий процессоров Intel Sapphire Rapids, но текущие свои достижения он осуществляет при помощи старых добрых Cascade Lake-X. В частности, процессор Intel Core i9-10980XE ему удалось разогнать до 5353 МГц при помощи жидкого азота, сохранив при этом активность 18 ядер и 18 потоков.
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Дисциплиной, в которой эта достаточно зрелая модель смогла проявить себя до степени обновления рекорда, оказался y-cruncher Pi-1B.
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В этом тесте на указанной частоте процессор показал лучший результат среди всех моделей с 18 ядрами, завершив испытание за 14,146 секунды. В основе стенда лежала материнская плата ASRock X299 OC Formula на базе одноимённого набора логики.
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