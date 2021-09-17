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В Южной Корее криптовалютные биржи будут обязаны деанонимизировать платежи в пользу клиентов

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Технология распределённых реестров, по мнению фискальных властей большинства стран, не должна способствовать появлению параллельной структуры, позволяющей сохранять оборот значительных сумм в условиях анонимности. По этой причине, как отмечает Reuters, власти Южной Кореи обязали все действующие в стране криптовалютные биржи не только пройти официальную регистрацию и получить сертификат, гарантирующий безопасность транзакций, но и договориться с банками об осуществлении платежей в пользу клиентов на счета, привязанные к их реальным паспортным данным.

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Источник изображения: Reuters

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Сегодня корейские криптовалютные биржи, которые до 24 сентября не успеют пройти все указанные этапы «легализации», должны были уведомить клиентов о том, что через неделю прекратят или приостановят свою деятельность, а также предоставить возможность вывести средства. Около 40 криптовалютных бирж сообщили, что приостановят свою деятельность по данным основаниям, около 28 бирж заявили, что смогут продолжить выплаты, но не в корейских вонах, поскольку договорённости с банками у них пока не достигнуты. Только четыре биржи, осуществляющие свою деятельность в южнокорейской юрисдикции, смогли обеспечить к 24 сентября соблюдение всех выдвинутых регуляторами условий, а потому смогут продолжить деятельность без ограничений.

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Теги

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