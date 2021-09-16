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За прошедший год китайская марка OPPO действительно укрепила позиции на мировом рынке смартфонов стоимостью более $400, увеличив долю с 2 до 5%, но в родном Китае объёмы продаж продукции этой марки неуклонно снижаются с 2017 года, а надежды на выход из строя Huawei в случае с конкретным конкурентом пока себя не оправдывают. Более того, Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что некоторые структурные подразделения OPPO лишатся до 20% персонала и будут укрупнены за счёт объединения с родственными структурами OnePlus.

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Источник изображения: OPPO

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Ставка на дальнейшую экспансию на рынке смартфонов в случае с OPPO себя не оправдала, а в сегменте носимых устройств компания тоже не преуспела. Её умные часы занимают не более одного процента мирового рынка, а в сегменте наушников доля не превышает 1,7%. Всё усугубляется всеобъемлющим дефицитом полупроводниковых компонентов, который ограничивает возможности увеличения объёмов выпуска продукции. Нанятый с расчётом на дальнейший рост бизнеса персонал теперь придётся частично сократить. Впрочем, источники сообщают, что разработчики в результате этих мер не пострадают, как и сотрудники зарубежных отделов продаж.

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Теги

смартфоны oneplus oppo китайские производители носимая электроника
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