Один из активных хранителей статистики популярного в Германии интернет-магазина MindFactory.de на своей странице в Twitter неожиданно провёл интересную историческую параллель: если пару лет назад эта торговая сеть имела одномоментно в наличии более 200 видеокарт различных моделей в наличии, то сейчас магазин может предложить покупателям лишь пять моделей видеокарт NVIDIA разных поколений и не более восьми видеокарт AMD Radeon.

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Источник изображения: Twitter, TechEpiphany

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Порочный круг этого года вряд ли будет разорван с его завершением. Дефицит компонентов и высокий спрос на видеокарты со стороны майнеров взвинтили цены в рознице и сократили предложение. Ситуацию усугубляют и периодические проблемы с логистикой, возникающие из-за ограничительных мер в период пандемии. Как итог, о былом разнообразии ассортимента графических плат в магазинах и мечтать не приходится.