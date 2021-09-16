Два года назад ассортимент видеокарт в магазине MindFactory был в десятки раз шире
Один из активных хранителей статистики популярного в Германии интернет-магазина MindFactory.de на своей странице в Twitter неожиданно провёл интересную историческую параллель: если пару лет назад эта торговая сеть имела одномоментно в наличии более 200 видеокарт различных моделей в наличии, то сейчас магазин может предложить покупателям лишь пять моделей видеокарт NVIDIA разных поколений и не более восьми видеокарт AMD Radeon.
реклама
реклама
Порочный круг этого года вряд ли будет разорван с его завершением. Дефицит компонентов и высокий спрос на видеокарты со стороны майнеров взвинтили цены в рознице и сократили предложение. Ситуацию усугубляют и периодические проблемы с логистикой, возникающие из-за ограничительных мер в период пандемии. Как итог, о былом разнообразии ассортимента графических плат в магазинах и мечтать не приходится.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила