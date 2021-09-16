Когда пандемия только начиналась в прошлом году, многие участники рынка верили, что высокий спрос на ноутбуки не продержится до второго полугодия, и негативные макроэкономические тенденции возьмут верх над потребностью покупателей в новых ноутбуках. Как мы знаем, спрос сохранился на высоком уровне и в этом году, а среди поддерживающих его факторов в текущем полугодии всё чаще стал упоминаться выход Windows 11.

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Сайт DigiTimes со ссылкой на контрактных производителей сообщает, что те ожидают снижения объёмов поставок в четвёртом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, поскольку тогда была сформирована очень высокая база для сравнения.

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Источник изображения: DigiTimes

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На своих квартальных отчётных мероприятиях крупные поставщики ноутбуков, HP Inc. и Dell в один голос заявляли о том, что могли бы продавать больше мобильных компьютеров, если бы объёмы их производства не сдерживались дефицитом комплектующих. Очевидно, что этот фактор продолжит влиять на сферу производства ноутбуков и в четвёртом квартале.