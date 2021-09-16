Китайская компания XPeng надеется создать летающий электромобиль, способный проезжать по дороге 600 км без зарядки
Аэротакси на электротяге, напоминающие гигантские квадрокоптеры, в наши дни не разрабатывает только ленивый. При этом часть разработчиков убеждена, что транспортные средства будущего должны сочетать способность перемещаться по воздуху и наземным маршрутам. По крайней мере, как отмечает Reuters, подобной идеи придерживается китайский стартап XPeng Heitech основанный родственным производителем электромобилей.
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Компания была основана главой XPeng Хэ Сяопэном (He Xiaopeng) ещё в 2013 году, её штат насчитывает 400 человек, но уже в этом году он будет расширен до 700 человек. О характеристиках создаваемого «летающего электромобиля» известно не так много, но представители компании говорят, что по земле он сможет проезжать до 600 км без подзарядки. Продолжительность полёта без подзарядки не уточняется – развитие летающего электротранспорта пока сильно сдерживается массой и удельной плотностью хранения заряда существующих типов аккумуляторов.
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