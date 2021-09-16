Пусть 2021 год ещё не разменял свой четвёртый квартал - журналу Time это не помешало составить список ста самых влиятельных людей текущего года. В списке предусмотрено несколько номинаций без какого-либо внутреннего ранжирования, к категории новаторов издание отнесло Илона Маска (Elon Musk) и Дженсена Хуана (Jen-Hsung Huang).

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Источник изображения: Time

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Последний в тематическом видеоролике традиционно много для последних выступлений говорил о роли виртуализации и моделирования процессов в оптимизации различных сфер деятельности человека, продолжая доказывать, что NVIDIA является не только разработчиком графических процессоров. Интересно, что глава Apple Тим Кук (Tim Cook) в этот список попал в качестве одного из «титанов». Видимо, сработал принцип схожести его имени с этим термином.