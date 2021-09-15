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Глава SoftBank пообещал заменить всю рабочую силу роботами

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Агентство Reuters поделилось впечатлениями от просмотра трансляции с участием основателя японской корпорации SoftBank с профильного мероприятия. Через два своих инвестиционных фонда компания контролирует не менее 18 активов, связанных с робототехникой, хотя и была вынуждена некоторое время назад свернуть производство человекоподобных роботов Pepper.

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Источник изображения: Reuters

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По словам Масаёси Сона (Masayoshi Son), подобная неудача не сломила SoftBank. Более того, она продолжает сотрудничать с Boston Dynamics, восемьдесят процентов акций которой недавно продала корейскому автопроизводителю Hyundai Motor. Следующее поколение роботов должно быть наделено искусственным интеллектом, что позволит заменить ими людей не только на промышленном производстве, но и во всех сферах, подразумевающих монотонный труд.

Роботы нового поколения, по данным Сона, смогут заменить собой до десяти человек, а потому на них делается особая ставка в возрождении японской экономики. Даже если на трудиться начнёт армия из ста миллионов роботов, то по производительности они смогут заменить миллиард человек, как считает основатель корпорации.

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