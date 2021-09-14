SMIC расширит объёмы выпуска 28-нм продукции за счёт строительства новых предприятий
Как известно, флагман китайской литографической отрасли, компания SMIC, тоже попала под американские санкции вслед за Huawei, а потому лишилась доступа к передовому технологическому оборудованию зарубежного производства. Как поясняет DigiTimes, на решимость SMIC расширять производственные мощности и далее это никак не повлияло, просто теперь придётся сконцентрироваться на более зрелых технологиях типа 28 нм.
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Тайваньские источники сообщили, что к 2024 году SMIC значительно увеличит объёмы выпуска 28-нм и более зрелой продукции. Известно, что компания готова сотрудничать в сфере строительства новых предприятий с муниципальными властями нескольких китайских регионов. В некоторых случаях оперативное управление новыми фабриками будет доверено совместным предприятиям, доля в которых достанется муниципальным властям. Сложно сказать, как на такую форму сотрудничества посмотрят американские власти – по всей видимости, китайская компания на их благосклонность в вопросе доступа к современным технологиям уже не рассчитывает.
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