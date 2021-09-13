В сжатые сроки китайской компании CATL удалось превратиться из регионального игрока в лидера мирового рынка тяговых аккумуляторов, занимающего треть сегмента. Это произошло не в последнюю очередь благодаря концентрации этого производителя на литиевых аккумуляторах, использующих фосфат железа (LFP). Они обходятся в производстве дешевле, чем сочетающие марганец, никель и кобальт, хотя и имеют ряд недостатков. Более низкая плотность хранения заряда и чувствительность к низким температурам могут быть отнесены к последнему типу потребительских качеств.

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Как отмечает DigiTimes со ссылкой на свежие данные китайской статистики, в КНР по итогам июля доля устанавливаемых в электромобили и гибриды LFP-аккумуляторов оказалась выше, чем у содержащих никель, кобальт и марганец. По итогам августа тенденция закрепилась.

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Источник изображения: DigiTimes

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Применительно к электромобилям LFP-аккумуляторы имеют и одно важное преимущество – они не так подвержены возгоранию при механических повреждениях, как батареи с содержанием никеля, марганца и кобальта. Для безопасности транспортных средств это имеет существенное значение. Впрочем, в истории с китайским рынком наверняка всё перевесила более низкая цена подобных аккумуляторов.