В Китае железо-фосфатные аккумуляторы обошли по популярности никелевые
В сжатые сроки китайской компании CATL удалось превратиться из регионального игрока в лидера мирового рынка тяговых аккумуляторов, занимающего треть сегмента. Это произошло не в последнюю очередь благодаря концентрации этого производителя на литиевых аккумуляторах, использующих фосфат железа (LFP). Они обходятся в производстве дешевле, чем сочетающие марганец, никель и кобальт, хотя и имеют ряд недостатков. Более низкая плотность хранения заряда и чувствительность к низким температурам могут быть отнесены к последнему типу потребительских качеств.
реклама
Как отмечает DigiTimes со ссылкой на свежие данные китайской статистики, в КНР по итогам июля доля устанавливаемых в электромобили и гибриды LFP-аккумуляторов оказалась выше, чем у содержащих никель, кобальт и марганец. По итогам августа тенденция закрепилась.
реклама
Применительно к электромобилям LFP-аккумуляторы имеют и одно важное преимущество – они не так подвержены возгоранию при механических повреждениях, как батареи с содержанием никеля, марганца и кобальта. Для безопасности транспортных средств это имеет существенное значение. Впрочем, в истории с китайским рынком наверняка всё перевесила более низкая цена подобных аккумуляторов.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила