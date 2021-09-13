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Фотография чипсета Intel Z690 позволяет говорить об изменении его формы

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По словам вездесущего сайта VideoCardz, ранние ревизии материнских плат на основе чипсета Intel Z690 уже начали попадать в руки тех, кто никакими обязательствами с самой компанией и её партнёрам не связан, а потому может свободно демонстрировать изображения соответствующих компонентов.

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Источник изображения: VideoCardz по материалам ChipHell и AnandTech

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На фото справа можно обнаружить чипсет Intel Z690, который на конкретном экземпляре материнской платы даже не прикрыт радиатором, на фото слева изображён чипсет Intel Z590. «Нагота новичка» может быть вынужденной, поскольку речь идёт не о серийном экземпляре материнской платы. Прямоугольной стала не только подложка чипсета, но и сам кристалл. Дополнительный кремний, по всей видимости, потребовался для реализации поддержки PCI Express 5.0, да и количество линий тоже нельзя назвать скромным: сам набор логики обеспечивает поддержку до 12 линий PCI Express 4.0, а также 16 линий PCI Express 3.0. Силами центрального процессора поддерживаются 16 линий PCI Express 5.0 и 4 линии PCI Express 4.0. Анонс платформы, по всей видимости, состоится 19 ноября этого года.

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