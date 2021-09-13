Когда первая волна пандемии зародилась в Китае, размещение основных производственных мощностей Samsung Electronics во Вьетнаме считалось преимуществом корейской компании. Теперь новый штамм коронавируса пришёл в эту страну, и местные предприятия Samsung начали простаивать из-за необходимости обеспечить соблюдение санитарных мер, предусмотренных правительством.

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Как отмечает DigiTimes со ссылкой на южнокорейское издание Money Today, каждый день локдауна в Хошимине, где расположены крупные предприятия Samsung во Вьетнаме, может стоить компании потерь в размере $14,7 млн.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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В этой стране производятся и флагманские модели Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, поэтому их продажи в результате предпринимаемых властями Вьетнама мер могут пострадать.